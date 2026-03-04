БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Надежда Нейнски: Приоритет е извеждането на хора от военните зони

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Запази
надежда нейнски
Слушай новината

Приоритет е извеждането на хора от военните зони. Това стана ясно от думите на служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в "Още от деня". По думите ѝ към момента няма непосредствена заплаха за сигурността на страната, а присъствието на съюзнически самолети е единствено с тренировъчна цел.

„Ние в момента сме приключили организацията по идентифицирането на българите по места. Продължават да постъпват сигнали за различни части от региона, засегнат от войната. Искам ясно да кажа, че за нас приоритетен регион е регионът на военните действия. Има българи, които са затруднени да се приберат, защото връзките им са през тези военни действия и през региона на залива. Те няма да бъдат приоритет, защото нашият стремеж е да приберем хората, чиито живот и здраве е заплашен", обясни служебният министър на външните работи.

Тя поясни, че и на тях ще бъде оказано съдействие, но на по-късен етап. Сега концентрацията е върху тези, които са в конфликтните зони.

„Държавите от залива, включително и Израел, са с много по-висока степен на риск, но иначе с изготвени списъци. Включително и на хора, които са в курорти и екзотични дестинации“, каза още тя.

Тя увери, че ситуационния център работи в пълна координация с консулските служби и се изготвят списъци на хората, които трябва да бъдат евакуирани.

Тези списъци се изготвят от ситуационния център, като критериите са първо хуманитарния принцип – има хора диабетици, с асма, високо кръвно, майки с деца, семейства с деца, възрастни хора - те са приоритет.

Тя отрече депутати и хора с положение да са приоритет при изготвянето на списъците.

След като бъдат прибрани всички българи ще бъде направен анализ дали са спазени инструкциите от МВнР.

„ Аз не мога да следя. Все пак генералните консули на място имат последната дума и ако все пак е имало привилегировано отношение към хора ... Тук разчитаме на морала, който не винаги е на необходимото ниво, но си давам сметка, че е имало такива хора, вкарани в списъка. Този анализ ще добие публичност“, каза тя.

#кризата в Близкия изток #Надежда Нейнски

Водещи новини

МВнР прави всичко възможно за безаварийно извеждане на българите от Близкия изток
МВнР прави всичко възможно за безаварийно извеждане на българите от...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Запрянов: Изстрелването на ракета срещу Турция е опасна ескалация Запрянов: Изстрелването на ракета срещу Турция е опасна ескалация
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева подаде оставка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ