"Bangaranga" събра над 6 милиона гледания в Instagram и TikTok за 48 часа

Песента „Bangaranga“, с която DARA ще представи България на „Евровизия 2026“, събра над 6 милиона гледания само за 48 часа в Instagram и TikTok. Само за два дни видеото от премиерата на песента се превърна в най-гледаното сред всички конкурсни песни, публикувани в официалните канали на песенния конкурс.

Песента има над 3,4 милиона гледания и повече от 55 000 реакции в Instagram, както и 3 милиона гледания в TikTok. Фенове от различни държави споделят клипа и пишат подкрепящи коментари.

„Bangaranga“ беше избрана чрез комбиниран вот от професионално жури и зрители. Музиката и текстът са създадени от международен екип, като DARA участва в написването на песента.