Патриарх Даниил пристигна в Истанбул за първото му мирно посещение на Вселенската патриаршия

Иво Никодимов
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Снимка: БТА
На празника Рождество Христово в късния следобед започна мирното посещение на Негово Светейшество българският патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за български патриарх през 2024 г.

Преди заминаването за Истанбул Негово Светейшество отслужи водосвет, в който се помоли за безпрепятствено пътуване и Божие благословение. Заедно с патриарх Даниил в църковната ни делегация са и Западно и Средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Русенски митрополит Наум, Старозагорски митрополит Киприан, Врачански митрополит Григорий, Видински митрополит Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод.

В 16.00 ч. патриарх Даниил и водената от него делегация пристигна на летище „Ататюрк“, където бяха посрещнати от Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий, и.д. протосингел и архимандрит Яков.

#мирно посещение #патриарх Даниил #Вселенска патриаршия

