Минус 7 градуса на прохода "Шипка", усложнена е обстановката в Старозагорско

От силните ветрове беше много усложнена обстановката вчера през деня в Стара Загора. Към 22.00 часа са подадени на горещия телефон на общината над 100 сигнала за паднали дървета. За щастие няма пострадали хора, нанесени са само материални щети по няколко автомобила. Има от ураганния вятър и паднали рекламни пана в центъра на града. А към 22.00 часа снощи шест населени места от общината бяха без електрозахранване. Веднага на място са изпратени аварийни дежурни екипи, които да възстановят тока. Разчистването на щетите продължава и през днешния ден. Сигнали за паднали дървета от бурния вятър имаше и в Казанлък. Няма нанесени материални щети. На прохода "Шипка" духа ураганен вятър, температурата е минус 7 градуса, но се усеща като минус 10 заради силния вятър. Иначе пътното платно е почистено до асфалт и опесъчено.

Йонко Иванов - пътноподдържаща фирма: "Пътят Шипка-Габрово е на асфалт. Поддържа се 24 часа. Пътят е изцяло обработен. Проходът е проходим при зимни условия. Условията през последните 24 часа бяха изключително тежки - бурен до ураганен вятър. Вятърът вадеше постоянно снега на езици по пътното платно. Не са наложи ограничаване на движението, но ураганният вятър събори множество дървета през изминалите 24 часа. И нашите екипи всъщност временно ги отстраняваха. В момента два екипа поддържат пътното платно. Но още пет са в готовност."

Панорамният път Бузлуджа - Шипка към момента е затворен за движение.

"Обозначено е , че пътя е затворен, но има много недобросъвестни водачи, който решават да експериментират своите възможности. Някой успяват, други закъсват. И така създават предпоставка за ПТП и рискуват своя живот, същевременно и на тези, които идват да ги вадят", уточни Йонко Иванов.

Той обобщи, че най-важното е шофьорите да тръгват с подготвени за зимни условия автомобили и да карат внимателно.



