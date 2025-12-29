БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Минус 7 градуса на прохода "Шипка", усложнена е обстановката в Старозагорско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

Към 22.00 часа са подадени над 100 сигнала за паднали дървета

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От силните ветрове беше много усложнена обстановката вчера през деня в Стара Загора. Към 22.00 часа са подадени на горещия телефон на общината над 100 сигнала за паднали дървета. За щастие няма пострадали хора, нанесени са само материални щети по няколко автомобила. Има от ураганния вятър и паднали рекламни пана в центъра на града. А към 22.00 часа снощи шест населени места от общината бяха без електрозахранване. Веднага на място са изпратени аварийни дежурни екипи, които да възстановят тока. Разчистването на щетите продължава и през днешния ден. Сигнали за паднали дървета от бурния вятър имаше и в Казанлък. Няма нанесени материални щети. На прохода "Шипка" духа ураганен вятър, температурата е минус 7 градуса, но се усеща като минус 10 заради силния вятър. Иначе пътното платно е почистено до асфалт и опесъчено.

Йонко Иванов - пътноподдържаща фирма: "Пътят Шипка-Габрово е на асфалт. Поддържа се 24 часа. Пътят е изцяло обработен. Проходът е проходим при зимни условия. Условията през последните 24 часа бяха изключително тежки - бурен до ураганен вятър. Вятърът вадеше постоянно снега на езици по пътното платно. Не са наложи ограничаване на движението, но ураганният вятър събори множество дървета през изминалите 24 часа. И нашите екипи всъщност временно ги отстраняваха. В момента два екипа поддържат пътното платно. Но още пет са в готовност."

Панорамният път Бузлуджа - Шипка към момента е затворен за движение.

"Обозначено е , че пътя е затворен, но има много недобросъвестни водачи, който решават да експериментират своите възможности. Някой успяват, други закъсват. И така създават предпоставка за ПТП и рискуват своя живот, същевременно и на тези, които идват да ги вадят", уточни Йонко Иванов.

Той обобщи, че най-важното е шофьорите да тръгват с подготвени за зимни условия автомобили и да карат внимателно.

#проходът Шипка #обстановка #Старозагорско

Последвайте ни

ТОП 24

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
1
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Почина журналистката Богомила Косатева
2
Почина журналистката Богомила Косатева
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
3
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
4
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
5
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
6
Почина бившият председател на СДС Борис Марков

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
6
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...

Още от: Регионални

Висока степен на лавинна опасност в планините, условията за туризъм са рискови, предупреждават от ПСС
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията за туризъм са рискови, предупреждават от ПСС
Напрежение след наводнението в Гелеменово, има ли незаконни къщи и асфалтов път върху дигата? Напрежение след наводнението в Гелеменово, има ли незаконни къщи и асфалтов път върху дигата?
Чете се за: 01:07 мин.
Бурните ветрове в няколко области нанесоха материални щети Бурните ветрове в няколко области нанесоха материални щети
Чете се за: 00:42 мин.
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока
Чете се за: 03:55 мин.
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“ Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
Чете се за: 02:20 мин.
Скандал след наводнението в Гелеменово: Жители изгониха техника на „Напоителни системи“ Скандал след наводнението в Гелеменово: Жители изгониха техника на „Напоителни системи“
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Висока степен на лавинна опасност в планините, условията за туризъм са рискови, предупреждават от ПСС
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията за туризъм...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Жълт код за силен вятър в почти цялата страна Жълт код за силен вятър в почти цялата страна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Минус 7 градуса на прохода "Шипка", усложнена е обстановката в Старозагорско Минус 7 градуса на прохода "Шипка", усложнена е обстановката в Старозагорско
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Изборна победа на управляващата партия в Косово на премиера Албин...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Напрежение след наводнението в Гелеменово, има ли незаконни къщи и...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Бурните ветрове в няколко области нанесоха материални щети
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Седем турски полицаи са при сблъсъци с предполагаеми бойци на...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ