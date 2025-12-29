БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Студено и ветровито време в дните около новогодишната нощ

В понеделник в почти цялата страна остава в сила код жълто за много силен вятър от запад-северозапад с пориви до около 90 км/ч.

Преди обяд над планинските и североизточните райони облачността ще е все още значителна, но в следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, а вятърът ще отслабва.

Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, на морския бряг – от 1° до 3°, в София – около минус 3°, а максималните - между 4° и 9°, в София – около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над северното крайбрежие със значителна облачност. Ще духа силен и поривист вятър от запад-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат от 5° до 7°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, след обяд често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

През следващите дни ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без валежи.

Във вторник минималните температури ще са между минус 5 и 0, а дневните ще се повишат относително, максималните ще бъдат предимно между 6 и 11. След обяд и през нощта срещу сряда с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух.

В сряда ще е ветровито и сравнително студено, температурите ще са с малък денонощен ход - минималните между минус 5° и 0°, а максималните - между минус 2° и 3°.

В новогодишната нощ ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Към полунощ температурите ще са от минус 8° на места в Западна България до минус 1° в източните райони.

През първите дни от новата година вятърът ще отслабне, в петък и ще се ориентира от югозапад. В четвъртък сутринта ще е все още доста студено, но дневните температури ще започнат да се повишават, затоплянето ще продължи и през следващите дни и в събота минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а максималните - между 7° и 12°.

