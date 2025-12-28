Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока

Оранжев код за опасно време в 12 области в страната днес. В Западна България ураганния вятър достигна до 100 километра в час, като изкорени дървета и смачка десетки автомобили. На места беше прекъснато и електричеството. Няма данни за пострадали хора.

Паднали дървета, смачкани автомобили, откъснати покриви и прекъснато електрозахранване – това са част от щетите, които бурният вятър остави след себе си днес в различни части на страната.

Най-сериозни поражения ураганният вятър нанесе в Пловдивска област. В Асеновград голямо парче от фасадата на жилищен блок се срути.

През целия ден екипи на пожарната, служители на общинското предприятие „Градини и паркове“ и доброволци разчистваха последиците от бурята.

По данни на община Пловдив са подадени десетки сигнали.

Костадин Димитров, кмет на община Пловдив: „Във всички райони имаме сигнали. От общо 62 сигнала 20 са за щети върху автомобили. Вятърът е изключително силен – падат много клони, на места има и изкоренени дървета. Призовавам пловдивчани да внимават къде паркират автомобилите си. Очаква се още час-два силни пориви на вятъра.“

В Добринище бурният вятър повали десетки полувековни ели и събори билборд в центъра на града. Местни жители споделят, че не помнят подобна буря.

"Хора на 85–90 години казват, че такъв вятър като днешния не е имало. Има проблеми със стари покриви и ламарини.“

Други свидетелстват, че най-силните пориви са били между 10:30 и 15:00 часа.

„Тогава паднаха и дърветата. Имаше много дъжд, а кореновата система е рехава. Важното е, че няма пострадали хора.“

В редица населени места електрозахранването беше прекъснато за часове. Екипи на електроразпределителните дружества работеха по отстраняването на авариите.

„Токът все още го няма на тази улица. Екипите на енергото са на място и чакаме да бъде възстановено захранването.“

Паднали дървета временно затрудниха движението и в други райони на страната. Проходът Стражата и пътят за Баня бяха частично затворени, а на прохода Шипка трафикът беше ограничен заради необходимостта от разчистване на пътното платно. Проблеми имаше и в районите на Сливен и Габрово.

В София до късния следобед бяха подадени 25 сигнала за паднали дървета и клони, откъснати ламарини и съборени строителни огради.

Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община: „Хората трябва да премахнат всички предмети, които не са добре прикрепени на терасите си, и да внимават, когато минават покрай сгради с керемиди или други елементи, които могат да паднат.“

Оценката на нанесените материални щети тепърва предстои. От Националния институт по метеорология и хидрология съобщават, че се очаква вятърът да утихне още през нощта.