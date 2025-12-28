БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Чете се за: 01:00 мин.
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина...
Чете се за: 01:22 мин.
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Чете се за: 00:35 мин.

Скандал след наводнението в Гелеменово: Жители изгониха техника на „Напоителни системи“

Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Хората настояват да бъде направен цялостен проект за реконструкция на дигата и реката да бъде вкарана в бетонно корито

скандал наводнението гелеменово жители изгониха техника bdquoнапоителни системиldquo
Скандал между "Напоителни системи" и жители на село Гелеменово, където няколко имота и земеделски площи бяха наводнени на Коледа от придошлите води на река Телки дере. Хората настояват да бъде направен цялостен проект за реконструкция на дигата и реката да бъде вкарана в бетонно корито. Те са изгонили техниката на "Напоителни системи", които от своя страна се заканиха, че ще сезират прокуратурата.

Според хората в Гелеменово, до наводнението се е стигнало не заради ниската дига на река Телки дере, а заради непочистеното корито на река Елшишка и големия водосбор от двете, който се получава.

Андрей Андреев – жител на Гелеменово: "Елшишка като идва е по-голямата река и затваря Телки дере и то започва да връща назад. Ние смятаме, че проблем идва от заустването на двете реки... Трябва да се изгради някакво съоръжение, което да ги разделя, защото те се получават на буквата "У"."

Заради това те спрели и работата на тежката техника на "Напоителни системи", чиято цел била да се повдигне дигата, след като вече била укрепена с материали.

Михаил Чолаков: "Те искаха да изкарват корените на дърветата и тези камъни да влезнат в реката. Но това става по-лошо. Самите корени укрепват дигата. Ако тръгват да изваждат корените те разхлабват дигата по този начин."

Според "Напоителни системи" проблемът е в незаконен асфалтов път, който минава върху дигата.

Сашка Маврикова - „Напоителни системи“, клон Тополница: "Пътят на дигата не е официално път по кадастър. Той е път, който обслужва техниката, която обслужва речното корито. Ние не можем да работим в дигата, защото къщите им опират в дигата. Затова ние решихме да работим от вътрешната страна на дигите, само че не ни разрешиха и това."

Петър Благов – жител на с. Гелеменово: "Тези улици били незаконни. На какво основание, като ние имаме регистрация.В кадастъра също така го има. Всичко ни е в регулация."

Заради невъзможността да изпълнят задълженията си, "Напоителни системи" ще сезират прокуратурата. А хората в Гелеменово очакват утре да започне описване на щетите от наводнението.

