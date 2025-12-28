БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Чете се за: 00:32 мин.
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина...
Чете се за: 01:20 мин.
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Чете се за: 00:35 мин.

Започва описването на щетите след наводнението в пазарджишкото село Гелеменово

Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
обявиха бедствено положение село гелеменово
От утре започва описването на щетите след наводнението в пазарджишкото село Гелеменово. Няколко приземни етажа и дворове, както и земеделски площи там бяха залети на Коледа от придошлите води на река Телки дере.

Междувременно от "Напоителни системи" спряха работа по възстановяване на дигите, заради възникнало напрежение с местните жители. Според хората трябва да бъде направен цялостен проект за реконструкция на съоръжението и дерето да се вкара в бетонно коритото. Те са против изкореняването на дървета около дигата на Телки дере, тъй като те са попречили дигата да се скъса при големия воден напор.

Според "Напоителни системи" обаче, асфалтовата настилка трябва да бъде разрушена, за да се повдигне нивото на дигата. Предстои Министерството на земеделието и храните да подаде сигнал до прокуратурата за невъзможността да се работи в района на Гелеменово.

Регионални

Скоростта на вятъра в Сливен достигна 100 км/ч.
Скоростта на вятъра в Сливен достигна 100 км/ч.
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
Чете се за: 03:27 мин.
„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече се тества в Поморие „Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече се тества в Поморие
Чете се за: 03:30 мин.
Очаква се гръцките фермери и днес да продължат блокадата на "Кулата - Промахон" Очаква се гръцките фермери и днес да продължат блокадата на "Кулата - Промахон"
Чете се за: 00:35 мин.
Отменено е частичното бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово Отменено е частичното бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово
Чете се за: 01:37 мин.
След 3 дни затишие: Пак блокади на гръцките фермери на "Кулата - Промахон" След 3 дни затишие: Пак блокади на гръцките фермери на "Кулата - Промахон"
Чете се за: 02:42 мин.

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г. Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Предсрочни избори в Косово на фона на опасения за нова политическа...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Изкуственият интелект – помощник или заплаха за някои професии?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
