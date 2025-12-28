От утре започва описването на щетите след наводнението в пазарджишкото село Гелеменово. Няколко приземни етажа и дворове, както и земеделски площи там бяха залети на Коледа от придошлите води на река Телки дере.

Междувременно от "Напоителни системи" спряха работа по възстановяване на дигите, заради възникнало напрежение с местните жители. Според хората трябва да бъде направен цялостен проект за реконструкция на съоръжението и дерето да се вкара в бетонно коритото. Те са против изкореняването на дървета около дигата на Телки дере, тъй като те са попречили дигата да се скъса при големия воден напор.

Според "Напоителни системи" обаче, асфалтовата настилка трябва да бъде разрушена, за да се повдигне нивото на дигата. Предстои Министерството на земеделието и храните да подаде сигнал до прокуратурата за невъзможността да се работи в района на Гелеменово.