Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати за среща с американския президент Доналд Тръмп. Очаква се разговорите във Флорида да се фокусират върху ключови, но все още спорни въпроси в мирния план за Украйна. Например гаранциите за сигурност, териториалните въпроси и следвоенното възстановяване.

На път за Съединените щати, Зеленски се срещна в Kанада с премиера Марк Карни и проведе телеконферентен разговор с европейските си съюзници. Той заяви, че ще разговаря с европейските лидери и веднага след срещата с Тръмп.

На фона на продължаващите интензивни преговори за намиране на път към мира, Русия подложи Киев и околността на масивен обстрел. Двама души загинаха, над милион домакинства останаха без ток.

Руската армия съобщи, че е превзела градовете Мирнохрад в Донецка област и Гуляйполе в Запорожка област. Но Украйна отрече. Владимир Путин повтори, че ако няма мир, Русия ще постигне всички цели на своята "специална военна операция" в Украйна със сила.

