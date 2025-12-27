БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на...
Чете се за: 04:30 мин.
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Путин заяви, че Украйна не бърза да постигне мир

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
путин европейците пречат включат работата постигане мир украйна
Слушай новината

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия „вижда, че Киев не бърза да сложи край на конфликта в Украйна с мирни средства“, предадоха световните агенции.

Путин каза още, че ако Украйна не иска да разреши конфликта по мирен път, Русия ще постигне всички цели на своята „специална военна операция” чрез сила.

По-рано днес след мащабната руска атака с дронове и ракети срещу Украйна, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че чрез атаката Русия демонстрира желанието си да продължи войната, докато Киев иска мир.

Кремъл съобщи по-рано, че руският президент е посетил един от командните пунктове на руските въоръжени сили и е изслушал доклади от началника на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов и от командирите на войсковите групи „Център“ и „Изток“.

Руските командири са информирали Путин, че силите на Москва са превзели градовете Мирноград, Родинске и Артьомовка в украинската Донецка област, както и Гуляйполе и Степногирск в Запорожка област.

Украинската армия днес съобщи в редовния си доклад за обстановката на бойното поле, че силите ѝ са отблъснали руските опити за настъпление в околностите на Мирноград и Гуляйполе.

#войната в Украйна #Владимир Путин

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
2
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
3
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и...
Стефановден е!
4
Стефановден е!
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
5
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи...
СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена
6
СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
5
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Европа

Италианските власти арестуваха няколко лица, финансиращи Хамас
Италианските власти арестуваха няколко лица, финансиращи Хамас
Зеленски пристигна в Канада Зеленски пристигна в Канада
Чете се за: 01:15 мин.
Скандал с вземане на подкупи във Върховната рада на Украйна Скандал с вземане на подкупи във Върховната рада на Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
Масирани руски удари срещу Украйна преди срещата между Зеленски и Тръмп Масирани руски удари срещу Украйна преди срещата между Зеленски и Тръмп
Чете се за: 03:47 мин.
Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир? Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир?
Чете се за: 03:25 мин.
Вулканът Етна отново се активизира Вулканът Етна отново се активизира
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

"Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските евробанкноти
"Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на БНБ със...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След 3 дни затишие: Пак блокади на гръцките фермери на "Кулата - Промахон" След 3 дни затишие: Пак блокади на гръцките фермери на "Кулата - Промахон"
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Масирани руски удари срещу Украйна преди срещата между Зеленски и Тръмп Масирани руски удари срещу Украйна преди срещата между Зеленски и Тръмп
Чете се за: 03:47 мин.
По света
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ) 2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
Регионални
Отменено е частичното бедствено положение в пазарджишкото село...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Боровец откри ски сезона, цените на картите за лифт с до 5% нагоре
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Скандал с вземане на подкупи във Върховната рада на Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
По света
На храмовия празник: Патриарх Даниил отслужи литургия в Желязната...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ