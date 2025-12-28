Пориви на вятъра със скорост над 100 км/ч. днес

Вятърът днес ще се усилива, особено в западната половина от страната и в много райони ще бъде временно бурен. В сила е предупреждение за пориви със скорост на места над 100 км/ч. Посоката ще е от запад-северозапад. В сила е предупреждение от първа и втора степен.

Ше нахлува студен въздух. Минималните температури ще са от минус 3° до 2°, в София – около минус 2°, а максималните - между 2° и 7°, в София – около 3°. Облачността ще е променлива. Слаби снеговалежи се очакват само на отделни места, главно в Североизточна България.

Над Черноморието ще е с променлива облачност. И също много ветровито - ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите следобед ще са между 4° и 7°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините ще е по-често облачно. Сняг ще превалява главно в Стара планина. По старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават. Около 14 часа на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°.

Новата седмица ще започне слънчево. Вятърът ще отслабне. Ще застудява обаче. До сряда и четвъртък ще е вече доста студено и ветровито. А облачността ще е най-вече значителна. Температурите ще са около и под нулата.