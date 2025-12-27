На храмовия празник: Патриарх Даниил отслужи литургия в Желязната църква "Св. Стефан" в Истанбул

Българският патриарх Даниил и митрополити от Св. Синод отслужиха тържествена литургия в историческата Желязна цъква „Св. Стефан“. От Истанбул, където е на посещение във Вселенската патриаршия, Негово Светейшество призова за единение в името на истината, вярата и любовта. На службата присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.

От Истанбул предават специалните пратеници на БНТ Иво Никодимов и Боян Манолов.

Послание за мир отправи българският патриарх Даниил от олтара на Желязната църква „Св. Стефан“ в Деня на първомъченика. Негово Светейшество подчерта още, че Българската православна църква 155 години по-късно продължава да върви по пътя, начертан от предците ѝ, които са отвоювали и защитили българската църковна независимост, а след това и независимостта на българската държава.

Със запалване на свещ и кратка молитва, архипастирът пристъпи прага на историческия храм „Св. Стефан“, символ на българската църковна независимост, тръгнала по своя път с учредяването на Българската екзархия в края на февруари 1870 г., именно тук, край Босфора и Златния рог.

Българският патриарх Даниил: "С голямо вълнение прекрачваме прага на този величествен храм, с голямо значение за извора на нашата църковна независимост и после политическа независимост."

И както всяка година, на днешния ден общността на Цариградските българи изпълни храма. Този път за патриаршеската тържествена служба в съслужие с митрополити на Българската православна църква. Вярващите чуха призива и молитвата на предстоятеля „за небесен мир и спасение на всички човеци, за мир на целия свят“.

Българският патриарх Даниил: "Без Христос, без Бога, светът сме свидетели, свят на разделение, свят на омраза, на противопоставяне и противоборство. Това е светът без Бога. Господ дойде, за да го промени, но за да се случи тази промяна, тя трябва най-напред да настъпи в нас самите. Нека Бог ни помага. По молитвите на свети Стефан да се стремим да придобиваме този мир, тази радост, за която Господ казва, че Царството Божие не е ястие и питие, а радост в Светия Дух. Честит и благословен празник!"

За вярващите днешната служба беше двоен празник заради най-висшите клирици, които споделиха молитвите им.

"Призиви за смирение и доброта, призиви за ценностите, които са свързвали българите в столетията назад и които могат да ги изведат напред." Наталия Киселова: "А това, че Негово Светейшество е в Истанбул е знак за това, че патриархът поема по пътя на предишните български патриарси."

Снимки: БТА

Вицепрезидентът Илияна Йотова подчерта значението на мира, толерантността и уважението към историята на българската държавност.

Илияна Йотова, вицепрезидент: "155 години на Българската екзархия означават 155 години българска държавност. За съжаление тази годишнина почти не беше отбелязана в България, с изключения на няколко мероприятия. Сякаш отричаме собствената си история. За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история. Благодаря за посещението на Негово Светейшество, на българската общност в Истанбул, това беше достойното отбелязване на тази велика годишнина."

В Българската Екзархия Негово Светейшество подари частица от мощите на „Св. Патриарх Евтимий – Търновски“ за храма „Св. Йоан Рилски“.

И днес общността на Цариградските българи продължава да поддържа както Българската екзархия, така и Желязната църква „Св. Стефан“. Българската държава им обеща помощ.