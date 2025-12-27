БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На храмовия празник: Патриарх Даниил отслужи литургия в Желязната църква "Св. Стефан" в Истанбул

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Запази
храмовия празник патриарх даниил отслужи литургия желязната църква стефан истанбул
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският патриарх Даниил и митрополити от Св. Синод отслужиха тържествена литургия в историческата Желязна цъква „Св. Стефан“. От Истанбул, където е на посещение във Вселенската патриаршия, Негово Светейшество призова за единение в името на истината, вярата и любовта. На службата присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.

От Истанбул предават специалните пратеници на БНТ Иво Никодимов и Боян Манолов.

Послание за мир отправи българският патриарх Даниил от олтара на Желязната църква „Св. Стефан“ в Деня на първомъченика. Негово Светейшество подчерта още, че Българската православна църква 155 години по-късно продължава да върви по пътя, начертан от предците ѝ, които са отвоювали и защитили българската църковна независимост, а след това и независимостта на българската държава.

Със запалване на свещ и кратка молитва, архипастирът пристъпи прага на историческия храм „Св. Стефан“, символ на българската църковна независимост, тръгнала по своя път с учредяването на Българската екзархия в края на февруари 1870 г., именно тук, край Босфора и Златния рог.

Българският патриарх Даниил: "С голямо вълнение прекрачваме прага на този величествен храм, с голямо значение за извора на нашата църковна независимост и после политическа независимост."

И както всяка година, на днешния ден общността на Цариградските българи изпълни храма. Този път за патриаршеската тържествена служба в съслужие с митрополити на Българската православна църква. Вярващите чуха призива и молитвата на предстоятеля „за небесен мир и спасение на всички човеци, за мир на целия свят“.

Българският патриарх Даниил: "Без Христос, без Бога, светът сме свидетели, свят на разделение, свят на омраза, на противопоставяне и противоборство. Това е светът без Бога. Господ дойде, за да го промени, но за да се случи тази промяна, тя трябва най-напред да настъпи в нас самите. Нека Бог ни помага. По молитвите на свети Стефан да се стремим да придобиваме този мир, тази радост, за която Господ казва, че Царството Божие не е ястие и питие, а радост в Светия Дух. Честит и благословен празник!"

За вярващите днешната служба беше двоен празник заради най-висшите клирици, които споделиха молитвите им.

"Призиви за смирение и доброта, призиви за ценностите, които са свързвали българите в столетията назад и които могат да ги изведат напред."

Наталия Киселова: "А това, че Негово Светейшество е в Истанбул е знак за това, че патриархът поема по пътя на предишните български патриарси."

Снимки: БТА

Вицепрезидентът Илияна Йотова подчерта значението на мира, толерантността и уважението към историята на българската държавност.

Илияна Йотова, вицепрезидент: "155 години на Българската екзархия означават 155 години българска държавност. За съжаление тази годишнина почти не беше отбелязана в България, с изключения на няколко мероприятия. Сякаш отричаме собствената си история. За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история. Благодаря за посещението на Негово Светейшество, на българската общност в Истанбул, това беше достойното отбелязване на тази велика годишнина."

В Българската Екзархия Негово Светейшество подари частица от мощите на „Св. Патриарх Евтимий – Търновски“ за храма „Св. Йоан Рилски“.

И днес общността на Цариградските българи продължава да поддържа както Българската екзархия, така и Желязната църква „Св. Стефан“. Българската държава им обеща помощ.

#Българският патриарх Даниил #църква "Св. Стефан" #Истанбул #храмов празник

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
2
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Стефановден е!
3
Стефановден е!
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
4
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и...
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
5
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи...
СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена
6
СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Общество

Последно сбогом с бившия министър на културата Георги Йорданов
Последно сбогом с бившия министър на културата Георги Йорданов
Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил
Чете се за: 01:32 мин.
Откриват сезона в Боровец: Курортът отбелязва 130 години от създаването си Откриват сезона в Боровец: Курортът отбелязва 130 години от създаването си
Чете се за: 01:22 мин.
„Мото Коледа“ 2025: Празнично шествие и подкрепа за лечение на двама младежи „Мото Коледа“ 2025: Празнично шествие и подкрепа за лечение на двама младежи
Чете се за: 00:47 мин.
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:15 мин.
Проектът за превенция на хронични незаразни болести 2026-2030 г. е публикуван за обсъждане Проектът за превенция на хронични незаразни болести 2026-2030 г. е публикуван за обсъждане
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Чете се за: 01:17 мин.
Регионални
Спират укрепването на дигата в Гелеменово заради спор за незаконни къщи Спират укрепването на дигата в Гелеменово заради спор за незаконни къщи
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Скандал с вземане на подкупи във Върховната рада на Украйна Скандал с вземане на подкупи във Върховната рада на Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Боровец откри ски сезона, цените на картите за лифт с до 5% нагоре Боровец откри ски сезона, цените на картите за лифт с до 5% нагоре
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Масирани руски удари срещу Украйна преди срещата между Зеленски и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
На храмовия празник: Патриарх Даниил отслужи литургия в Желязната...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ