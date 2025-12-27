Боровец откри ски сезона, цените на картите за лифт с до 5% нагоре

Ски сезонът беше официално открит в Боровец днес. Цените на картите за лифтовете имат увеличение до 5%. А с въвеждане на еврото догодина, закръглянето ще е в полза на потребителите - уверяват от управата на курорта.

Боровец се готви за силен сезон. И тази година българите ще са сред основните му гости за почивка и спорт.

Ивайло Цветков - изпълнителен директор на "Бороспорт": "Цените на лифт картите се постарахме да ги запазим максимално като миналогодишните като увеличението е не повече от 5%, но тука с въвеждане на еврото цените ще са в евро и закръглянето е надолу в полза на потребителите. За сравнение еднодневна лифт карта за възрастен е 54 евро спрямо 100 лв. миналата година."

Снимки: БТА

От управата на курорта очакват повече чуждестранни гости тази година в сравнение с миналата. Основание за това са по-големия брой предварителни резервации.

Благовестка Томова - председател на Съюза на собствениците и хотелиерите в “Боровец”: "Както обикновено, в Боровец най-много гости тази зима ще има от Великобритания. Оттам правят предварително своите резервации за по-дълъг период. Веднага след тях са гостите от Израел, които през последните години проявяват много голям интерес към зимните спортове."

Днес на откриването на сезона в ски курорта присъстваха и две големи легенди на зимните спортове - скиорът Петър Попангелов и сноубордистката Сани Жекова.

В България вече е все по-достъпно да бъдем в планината, да имаме досег до ските и сноуборда и това е прекрасно защото носи много здраве и хубави емоции на нацията.

В първия ден от сезона на Боровец работеха малко писти, но в следващите няколко дни ще бъде заснежена цялата ски зона, като поетапно ще се отварят различни писти и съоръжения, увериха от управата на курорта.

По темата работиха: Борил Гочев и Зоя Велинова