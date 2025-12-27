БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Боровец откри ски сезона, цените на картите за лифт с до 5% нагоре

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Ски сезонът беше официално открит в Боровец днес. Цените на картите за лифтовете имат увеличение до 5%. А с въвеждане на еврото догодина, закръглянето ще е в полза на потребителите - уверяват от управата на курорта.

Боровец се готви за силен сезон. И тази година българите ще са сред основните му гости за почивка и спорт.

Ивайло Цветков - изпълнителен директор на "Бороспорт": "Цените на лифт картите се постарахме да ги запазим максимално като миналогодишните като увеличението е не повече от 5%, но тука с въвеждане на еврото цените ще са в евро и закръглянето е надолу в полза на потребителите. За сравнение еднодневна лифт карта за възрастен е 54 евро спрямо 100 лв. миналата година."

Снимки: БТА

От управата на курорта очакват повече чуждестранни гости тази година в сравнение с миналата. Основание за това са по-големия брой предварителни резервации.

Благовестка Томова - председател на Съюза на собствениците и хотелиерите в “Боровец”: "Както обикновено, в Боровец най-много гости тази зима ще има от Великобритания. Оттам правят предварително своите резервации за по-дълъг период. Веднага след тях са гостите от Израел, които през последните години проявяват много голям интерес към зимните спортове."

Днес на откриването на сезона в ски курорта присъстваха и две големи легенди на зимните спортове - скиорът Петър Попангелов и сноубордистката Сани Жекова.

В България вече е все по-достъпно да бъдем в планината, да имаме досег до ските и сноуборда и това е прекрасно защото носи много здраве и хубави емоции на нацията.

В първия ден от сезона на Боровец работеха малко писти, но в следващите няколко дни ще бъде заснежена цялата ски зона, като поетапно ще се отварят различни писти и съоръжения, увериха от управата на курорта.

По темата работиха: Борил Гочев и Зоя Велинова

#Боровец #откриване #ски сезон

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
2
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
Стефановден е!
3
Стефановден е!
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
4
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи...
СЪБИТИЯТА НА 2025: Бъдеще в евро
5
СЪБИТИЯТА НА 2025: Бъдеще в евро
СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена
6
СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Регионални

Продължават проблемите с тока в Северозападна България
Продължават проблемите с тока в Северозападна България
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен 2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен
Чете се за: 01:17 мин.
61-ва Стрямска механизирана бригада почете паметта на загиналите войни в операцията "Иракска свобода" 61-ва Стрямска механизирана бригада почете паметта на загиналите войни в операцията "Иракска свобода"
Чете се за: 02:00 мин.
Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил Традиции: Кукери гонят зли духове в Кюстендил
Чете се за: 01:32 мин.
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
Чете се за: 00:57 мин.
Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет Столична община удължава договорите за сметопочистване в девет района, без увеличение на такса смет
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Чете се за: 01:17 мин.
Регионални
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Боровец откри ски сезона, цените на картите за лифт с до 5% нагоре Боровец откри ски сезона, цените на картите за лифт с до 5% нагоре
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
СЪБИТИЯТА НА 2025: Завръщането на Тръмп - новият световен (без)порядък СЪБИТИЯТА НА 2025: Завръщането на Тръмп - новият световен (без)порядък
Чете се за: 05:37 мин.
По света
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир?
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ