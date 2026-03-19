Почина легендарният синоптик Минчо Празников
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Нетаняху: Иран вече не може да създава балистични ракети

Снимка: БГНЕС
Най-малко 80 военни цели в и около Тел Авив са били ударени от ирански атаки от началото на ескалацията, според иранската държавна телевизия. Техеран удари и петролна рафинерия в Хайфа. В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран не може да обогатява уран и да създава балистични ракети след 20 дни война.

Бенямин Нетаняху – премиер на Израел: "От началото на войната преди 20 дни ние печелим, а Иран е унищожен. Арсеналът от ракети и дронове на Иран се разрушава и ще бъде унищожен."

Израелци протестираха срещу военните действия срещу Иран.

Ципи Хайтовски, демонстрант в Тел Авив: "Писна ни. Вече повече от две години и половина сме във военно положение. Писна ни от това. Трябва да спре."

Доналд Тръмп заяви, че е предупредил израелския премиер да не атакува ирански петролни и газови съоръжения, а Нетаняху е обещал да спре подобни атаки. След първоначалните си резерви, съюзниците на Вашингтон в крайна сметка ще се включат в усилията за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток. Пет европейски държави и Япония се обявиха и за незабавен и цялостен мораториум върху атаките срещу цивилна енергийна инфраструктура.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Получихме огромна подкрепа от Япония. Те поемат своята отговорност, да."

Вашингтон обяви, че е одобрил продажби на оръжие на стойност над 16 милиарда долара на Обединените арабски емирства и Кувейт. От своя страна след нападението на ключовото за Иран газохранилище "Южен Парс", иранската армия обеща още по-суров отговор, ако има нови атаки.

Ебрахим Золфагари, говорител на иранските въоръжени сили: "Ако това се повтори, ответните удари срещу вашата енергийна инфраструктура и тази на вашите съюзници ще продължат до тяхното унищожаване. Отговорът ни ще бъде много по-жесток отколкото атаките тази нощ."

В социалната мрежа Екс иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че до момента е мобилизирана само малка част от силата на Техеран.

Водещи новини

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Последен работен ден на Народното събрание – какво свършиха депутатите в 51-вия парламент Последен работен ден на Народното събрание – какво свършиха депутатите в 51-вия парламент
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Изборни куриози: Защо ЦИК заличава няколко регистрации?
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с...
Чете се за: 04:35 мин.
Регионални
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Оставиха в ареста мъжа, нападнал жена с нож в Бургас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
