От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки
Нетаняху: Иран вече не може да създава балистични ракети
Най-малко 80 военни цели в и около Тел Авив са били ударени от ирански атаки от началото на ескалацията, според иранската държавна телевизия. Техеран удари и петролна рафинерия в Хайфа. В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран не може да обогатява уран и да създава балистични ракети след 20 дни война.
Бенямин Нетаняху – премиер на Израел: "От началото на войната преди 20 дни ние печелим, а Иран е унищожен. Арсеналът от ракети и дронове на Иран се разрушава и ще бъде унищожен."
Израелци протестираха срещу военните действия срещу Иран.
Ципи Хайтовски, демонстрант в Тел Авив: "Писна ни. Вече повече от две години и половина сме във военно положение. Писна ни от това. Трябва да спре."
Доналд Тръмп заяви, че е предупредил израелския премиер да не атакува ирански петролни и газови съоръжения, а Нетаняху е обещал да спре подобни атаки. След първоначалните си резерви, съюзниците на Вашингтон в крайна сметка ще се включат в усилията за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток. Пет европейски държави и Япония се обявиха и за незабавен и цялостен мораториум върху атаките срещу цивилна енергийна инфраструктура.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Получихме огромна подкрепа от Япония. Те поемат своята отговорност, да."
Вашингтон обяви, че е одобрил продажби на оръжие на стойност над 16 милиарда долара на Обединените арабски емирства и Кувейт. От своя страна след нападението на ключовото за Иран газохранилище "Южен Парс", иранската армия обеща още по-суров отговор, ако има нови атаки.
Ебрахим Золфагари, говорител на иранските въоръжени сили: "Ако това се повтори, ответните удари срещу вашата енергийна инфраструктура и тази на вашите съюзници ще продължат до тяхното унищожаване. Отговорът ни ще бъде много по-жесток отколкото атаките тази нощ."
В социалната мрежа Екс иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че до момента е мобилизирана само малка част от силата на Техеран.
Our response to Israel's attack on our infrastructure employed FRACTION of our power. The ONLY reason for restraint was respect for requested de-escalation.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 19, 2026
ZERO restraint if our infrastructures are struck again.
Any end to this war must address damage to our civilian sites.