БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Петър Попангелов: Дано пистите да са в оптимално състояние за Нова година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Алпийски ски
Запази

Най-радостното е, че вече изкуственият сняг функционира на пълни обороти, коментира легендата на българските ски.

петър попангелов дано пистите оптимално състояние нова година
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Петър Попангелов се надява пистите на Боровец да са в оптимално състояние за Нова година. Легендата в алпийските ски дисциплини бе част от откриването на сезона в най-стария ски курорт на България.

Пред БНТ Попов говори повече за изкуствения сняг и дали се очаква да завали такъв в следващите дни.

Най-радостното е, че вече изкуственият сняг функционира на пълни обороти. Дано поне за Нова година пистите да бъдат в оптимално състояние, за да могат да карат туристите.

Той сподели и какви са очакванията за по-добри условия спрямо следващите дни.

На Ситняково пистата отворена. Кабинката работи и така наречената писта Нула. За нас е най-важно температурата да е поне 4,5 градуса, за да може да се запази изкуствения сняг“, уточни Попангелов.

Свързани статии:

Александра Жекова: За мен е чест да бъда на този празник
Александра Жекова: За мен е чест да бъда на този празник
Изключително е това, което Фердинанд е направил преди 130 години,...
Чете се за: 00:47 мин.
Боровец постави начало на новия ски сезон
Боровец постави начало на новия ски сезон
Отбелязват се 130 години от създаването на най-стария ски курорт в...
Чете се за: 00:45 мин.
#Петър Попангелов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Зимни спортове

Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Националните състезатели по фигурно пързаляне разказаха за първия си досег със спорта и за своите успехи Националните състезатели по фигурно пързаляне разказаха за първия си досег със спорта и за своите успехи
Чете се за: 01:30 мин.
Ски зоната в Пампорово е отворена от днес Ски зоната в Пампорово е отворена от днес
Чете се за: 01:15 мин.
Александра Жекова: За мен е чест да бъда на този празник Александра Жекова: За мен е чест да бъда на този празник
Чете се за: 00:47 мин.
Боровец постави начало на новия ски сезон Боровец постави начало на новия ски сезон
Чете се за: 00:45 мин.
"Гостите на Банско Филм Фест 2025": Йохен Хемлеб разказва за една от най-големите мистерии на Еверест "Гостите на Банско Филм Фест 2025": Йохен Хемлеб разказва за една от най-големите мистерии на Еверест
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ