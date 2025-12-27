Петър Попангелов: Дано пистите да са в оптимално състояние за Нова година

Петър Попангелов се надява пистите на Боровец да са в оптимално състояние за Нова година. Легендата в алпийските ски дисциплини бе част от откриването на сезона в най-стария ски курорт на България.

Пред БНТ Попов говори повече за изкуствения сняг и дали се очаква да завали такъв в следващите дни.

„Най-радостното е, че вече изкуственият сняг функционира на пълни обороти. Дано поне за Нова година пистите да бъдат в оптимално състояние, за да могат да карат туристите.“

Той сподели и какви са очакванията за по-добри условия спрямо следващите дни.

„На Ситняково пистата отворена. Кабинката работи и така наречената писта Нула. За нас е най-важно температурата да е поне 4,5 градуса, за да може да се запази изкуствения сняг“, уточни Попангелов.