БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александра Жекова: За мен е чест да бъда на този празник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Алпийски ски
Запази

Изключително е това, което Фердинанд е направил преди 130 години, сподели бившата сноубордистка.

александра жекова
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Александра Жекова не скри своето задоволство от това, че бе част от откриването на новия ски сезон в Боровец. Събитието отбелязва 130-годишнината от създаването на най-стария ски курорт в България.

Пред БНТ бившата сноубордистка бе развълнувана, че е част от този празник.

Това са 130 години история, традиции, приемственост между поколенията, споделени емоции, връзка с природата, здраве. Изключително е това, което Фердинанд е направил преди 130 години и за мен е чест да бъда на този празник", сподели Жекова.

Повече от интервюто с Александра Жекова можете да гледате във видеото!

Свързани статии:

Боровец постави начало на новия ски сезон
Боровец постави начало на новия ски сезон
Отбелязват се 130 години от създаването на най-стария ски курорт в...
Чете се за: 00:45 мин.
#Александра Жекова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
6
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Специално за БНТ

Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Иван Стоянов: Първото място е постижима цел Иван Стоянов: Първото място е постижима цел
Чете се за: 00:47 мин.
Михаил Касабов: Той беше човек и това беше най-важно Михаил Касабов: Той беше човек и това беше най-важно
Чете се за: 00:35 мин.
Бойко Величков: Загубата е огромна Бойко Величков: Загубата е огромна
Чете се за: 02:00 мин.
Мартин Петров: Отива си една епоха Мартин Петров: Отива си една епоха
Чете се за: 01:15 мин.
Поклонение пред легендата Димитър Пенев (ГАЛЕРИЯ) Поклонение пред легендата Димитър Пенев (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:02 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ