Александра Жекова: За мен е чест да бъда на този празник

Александра Жекова не скри своето задоволство от това, че бе част от откриването на новия ски сезон в Боровец. Събитието отбелязва 130-годишнината от създаването на най-стария ски курорт в България.

Пред БНТ бившата сноубордистка бе развълнувана, че е част от този празник.

„Това са 130 години история, традиции, приемственост между поколенията, споделени емоции, връзка с природата, здраве. Изключително е това, което Фердинанд е направил преди 130 години и за мен е чест да бъда на този празник", сподели Жекова.

