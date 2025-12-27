Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие

Втори ден доброволци, облечени в коледни костюми, почистват плажове по Южното Черноморие. Вчера акцията започна от Аркутино, а днес продължава по пясъчната ивица в Ахтопол.

Инициативата „Чистата Коледа“ се организира за осма поредна година с идеята по време на празничните дни да се подари на природата по-чисто Черно море.

Мотото тази година е: „Депозитната система не търпи отлагане". Целта е да се намали замърсяването, като пластмасовите бутилки се превърнат в ресурс, а не в отпадък.

Деси: “Съкровища, пластмасови съкровища. Всеки оставил по нещо след себе си. Абсолютно безотговорно и безгрижно!” Елена: “Има много стиропор, има много микропластмаса. Аз събирам най-вече тези най-малките. Това нещо влиза в морето микропластмасата, там се раздробява, попада в рибите, тази риба я ядем. Както си чистим къщата, така си чистим и наоколо. Всички хора трябва да пазят.”