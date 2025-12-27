БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доброволци с коледни костюми почистват плажовете на Южното Черноморие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Това е втори ден на инициативата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Втори ден доброволци, облечени в коледни костюми, почистват плажове по Южното Черноморие. Вчера акцията започна от Аркутино, а днес продължава по пясъчната ивица в Ахтопол.

Инициативата „Чистата Коледа“ се организира за осма поредна година с идеята по време на празничните дни да се подари на природата по-чисто Черно море.

Мотото тази година е: „Депозитната система не търпи отлагане". Целта е да се намали замърсяването, като пластмасовите бутилки се превърнат в ресурс, а не в отпадък.

Деси: “Съкровища, пластмасови съкровища. Всеки оставил по нещо след себе си. Абсолютно безотговорно и безгрижно!”

Елена: “Има много стиропор, има много микропластмаса. Аз събирам най-вече тези най-малките. Това нещо влиза в морето микропластмасата, там се раздробява, попада в рибите, тази риба я ядем. Както си чистим къщата, така си чистим и наоколо. Всички хора трябва да пазят.”

Никола Бобчев, организатор: “Може би имаше по-големи отпадъци-столове, шезлонги, доста едрогабаритни отпадъци и доста с чуждестранен произход. Имаше доста опаковки от Турция. Управляващите да помислят в тази насока, за да въведем депозитна система в България възможно най-скоро, за да няма толкова пластмасови бутилки сред природата и по плажовете.”

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.

#"Чистата Коледа" #Чисто море #доброволци

