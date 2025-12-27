БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Политическата криза в Косово: В страната утре се провеждат предсрочни избори

Биляна Бонева
Балкани
политическата криза косово страната провеждат предсрочни избори
В празнично очакване на Новата година, в Косово се готвят за провеждането на предрочни избори. Утре в страната ще се проведе вторият парламентарен вот за 2025 година.

Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари, защото не успя да състави правителство. Според Централната избирателна комисия на изборите утре ще се явяват 24 политически сили. Косово беше изправен и пред юридическа криза, защото в продължение на 6 месеца не можеше да избере председател на Парламента.

Председател беше одобрен чак на 50-тото гласуване.



