Кукери в Жабокрът - репетиция преди големия фестивал през февруари

Като своеобразна празнична репетиция преди традиционния фестивал, който се провежда през февруари, днес от 12:00 часа в Кюстендил ще се състои тържествено джамалджийско шествие. В него ще участват маскарадни групи от селата в община Кюстендил.

Подготовката започна още от сутринта в кюстендилското село Жабокрът, където двете местни групи, които ще се включат във фестивала, направиха генерална репетиция. В нея участват представители от всички възрасти – от най-малките до най-възрастните, които заедно подготвят костюмите, маските и ритуалите.

Традиционно джамалджиите излизат и на 1 януари, когато наричат за здраве, щастие и берекет през новата година. С хлопки и звънци те символично прогонват злите сили и отправят благословии към хората.

„Тази традиция датира от повече от 300 години по наши сведения и е характерна за нашето село. Тя се предава от поколение на поколение. Всичко се случва спонтанно – ние сме закърмени с това“, разказа Мариян, ръководител на една от джамалджийските групи.

По думите му най-малките участници са едва на две години, а най-възрастните – над 70, което показва колко жива е традицията.

Днешното шествие ще премине под формата на дефиле по улиците на Кюстендил. То се организира за трета поредна година с подкрепата на община Кюстендил и кмета на града. Целта е не само да се прогони злото, но и да се популяризира обичаят „Сурова“ и маскарадните традиции в региона.

„Пожелаваме весела Коледа, весело посрещане на Новата година и да изгоним злите сили от селото, общината и цялата държава“, сподели Даниел, ръководител на втората група.

Джамалджиите отправиха и традиционното си наричане – за здраве, берекет и всичко лошо да остане в старата година, а новата да донесе само добро.

Репетицията днес е част от подготовката за голямото кукерско и джамалджийско шествие, което ще се проведе през февруари и отново ще събере участници и гости от цялата страна.