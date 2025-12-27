БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кукери в Жабокрът - репетиция преди големия фестивал през февруари

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Запази

Традиционно джамалджиите излизат и на 1 януари

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Като своеобразна празнична репетиция преди традиционния фестивал, който се провежда през февруари, днес от 12:00 часа в Кюстендил ще се състои тържествено джамалджийско шествие. В него ще участват маскарадни групи от селата в община Кюстендил.

Подготовката започна още от сутринта в кюстендилското село Жабокрът, където двете местни групи, които ще се включат във фестивала, направиха генерална репетиция. В нея участват представители от всички възрасти – от най-малките до най-възрастните, които заедно подготвят костюмите, маските и ритуалите.

Традиционно джамалджиите излизат и на 1 януари, когато наричат за здраве, щастие и берекет през новата година. С хлопки и звънци те символично прогонват злите сили и отправят благословии към хората.

„Тази традиция датира от повече от 300 години по наши сведения и е характерна за нашето село. Тя се предава от поколение на поколение. Всичко се случва спонтанно – ние сме закърмени с това“, разказа Мариян, ръководител на една от джамалджийските групи.

По думите му най-малките участници са едва на две години, а най-възрастните – над 70, което показва колко жива е традицията.

Днешното шествие ще премине под формата на дефиле по улиците на Кюстендил. То се организира за трета поредна година с подкрепата на община Кюстендил и кмета на града. Целта е не само да се прогони злото, но и да се популяризира обичаят „Сурова“ и маскарадните традиции в региона.

„Пожелаваме весела Коледа, весело посрещане на Новата година и да изгоним злите сили от селото, общината и цялата държава“, сподели Даниел, ръководител на втората група.

Джамалджиите отправиха и традиционното си наричане – за здраве, берекет и всичко лошо да остане в старата година, а новата да донесе само добро.

Репетицията днес е част от подготовката за голямото кукерско и джамалджийско шествие, което ще се проведе през февруари и отново ще събере участници и гости от цялата страна.

#Кюсдендилско #репетиция #традиция #кукери

Последвайте ни

ТОП 24

Седем души са ранени при катастрофа край Монтана
1
Седем души са ранени при катастрофа край Монтана
Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по маратонки в планината
2
Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по...
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
3
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
Жълт код за студено време в 10 области
4
Жълт код за студено време в 10 области
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
5
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския патриарх
6
Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския...

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: У нас

Зимният туристически сезон започна с поскъпване на пакетите
Зимният туристически сезон започна с поскъпване на пакетите
След наводнението: Предстои описване на щетите в село Гелеменово След наводнението: Предстои описване на щетите в село Гелеменово
Чете се за: 00:20 мин.
Стефановден е! Стефановден е!
Чете се за: 00:47 мин.
Слънчево време в съботния ден Слънчево време в съботния ден
Чете се за: 01:40 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
Чете се за: 02:07 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: Пантера в неизвестност: Черен е нали? Пшшшшт, мяяяу, мяяяу, бе СЪБИТИЯТА НА 2025: Пантера в неизвестност: Черен е нали? Пшшшшт, мяяяу, мяяяу, бе
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Стефановден е!
Стефановден е!
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Интензивна дипломация: Ще има ли пробив в разговорите за мир в Украйна Интензивна дипломация: Ще има ли пробив в разговорите за мир в Украйна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
След наводнението: Предстои описване на щетите в село Гелеменово След наводнението: Предстои описване на щетите в село Гелеменово
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Слънчево време в последните дни на декември Слънчево време в последните дни на декември
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Вулканът Етна отново се активизира
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Снежен капан - хиляди полети са отменени в САЩ
Чете се за: 00:25 мин.
По света
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена
Чете се за: 05:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ