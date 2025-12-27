Слънчево време в съботния ден

Ще преобладава слънчево време, над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен северозападен вятър, който в края на деня ще започне да се усилва. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 2°, в София – около минус 3°, а максималните - между 1° и 8°, в София – около 2°.

По Черноморието ще има по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 9°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа силен, а по билата и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 4°.

През следващите дни до края на тази и в началото на новата седмица облачността ще е променлива, по-значителна над източната половина от страната в неделя, когато на отделни места, главно в старопланинската област, е възможно да превали слаб сняг. Ще бъде и ветровито, с умерен и силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между 1° и 6°. В западната част на Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи, и минималните, и максималните ще са с 2-3 градуса по-ниски.