СЪБИТИЯТА НА 2025: Мяу, бе!

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Виктор Борисов
Чете се за: 01:50 мин.
"Черен леопард, черен е нали? Пшшшшт, мяяяу, мяяяу, бе... много дълга опашка има".

Неидентифицираната голяма черна котка се появи в средата на лятото и вдигна властите на крак - фотокапани, стръв, блокада, BG-ALERT, и дори ловец на мечки не успяха да я заловят.

главен инспектор Трифон Бойчев, ГДНП: "Издадена е заповед за задействане и включване на плана за действие при такива инциденти - за бедствия с оглед на това, че има реална опасност за живота и здравето на населението".

"Как няма да се притеснявам - то звяр".

"Ще се качваме по дърветата".

От Шумен, през Разград, Силистра, Тутракан, Ловеч, дори Дупница, та чак през Дунав - продължи гастролът на звяра.

Светослав Кавдански: "Отначалото си мислех, че може да е куче, вълк, обаче движенията бяха типични като за голяма котка".

Откъде е дошла не стана ясно, но пантерата се превърна в муза дори и за изкуствения интелект.

"Търсят ме навсякъде, брат - с дронове, с кучета, дори една кокошка ме гледа накриво".

"Цанчооо, кажи на котката да не се показва на прозореца.

- Ела ѝ кажи ти. Чу ли, ай слизай, че половин Шумен те издирва".

