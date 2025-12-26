СЪБИТИЯТА НА 2025: Човекът и машините

Тя е Ахинора - първият български виртуален инфлуенсър, генериран от изкуствен интелект и единствената засега виртуална личност, изнесла реч в Европейския парламент.

А това е Диела от Албания - първият в света виртуален министър, управляван от изкуствен интелект. Задачата ѝ е да се бори с корупцията и да следи за изпълнението на обществените поръчки. Тя вече има 83 деца - асистенти.

Така в 2025 година на XXI век съюзът между човека и машината прави впечатляващ скок. В Китай хуманоидни роботи вече допълват липсващи работни места - работят 24 часа, седем дни в седмицата.

Майкъл, директор в компания за роботи: "Само тази година липсват 30 милиона работници."

Изкуственият интелект превзема все повече територии - помага в училище, дори в болници и заплашва професии с изчезване.

"Виждате първото сертифицирано въздушно такси. В кабината няма пилот, а с тази машина, която прилича на голям дрон, всеки може да полети".

Прогресът обаче крие и тъмна страна - грешки, зависимост и загуба на контрол са само част от предупрежденията за AI.

Теодосий Теодосиев, учител: "Това е като ядрената енергия. Най-евтината електроенергия е ядрената. Със същата енергия обаче могат да се правят бомби, с които да се унищожи светът".

Предупреждение, което човекът не трябва да забравя.