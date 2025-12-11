"Архитектите на изкуствения интелект" - личност на 2025 година според списание "Тайм"

"Архитектите на изкуствения интелект" са обявени за личност на 2025 година според списание "Тайм".

Изкуственият интелект промени света по нов, понякога плашещ начин, смята изданието.

Причината за отличието е обяснена в пост на "Тайм" в социалните мрежи:

„Заради това, че донесоха ерата на мислещите машини, заради това, че впечатлиха, но и разтревожиха човечеството, заради това, че трансформираха настоящето и надхвърлиха границите на възможното".

Изданието подрежда най-значимите личности за 99-та година, и по думите на главния редактор, дискусията този път е била много ожесточена.

На корицата на "Тайм" сред посочените за архитекти на изкуствения интелект са изобразени - Сам Алтман главен изпълнителен директор на Чат ДжиПиТи, Илън Мъск - собственик на компаниите Тесла и СпейсЕкс, Дженсън Хуанг -изпълнителен директор на технологичния гигант за чипове „Нвидиа“ - Дженсън Хуанг, както и Марк Зукърбърг - основател на корпорацията Мета, част от която е Фейсбук.