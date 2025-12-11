БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
Чете се за: 03:17 мин.
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
Окончателно: Варненски съд потвърди размера на паричната...
Чете се за: 02:30 мин.
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:22 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

Кабинетът "Желязков" подаде оставка

"Архитектите на изкуствения интелект" - личност на 2025 година според списание "Тайм"

По света
"Архитектите на изкуствения интелект" - личност на 2025 година според списание "Тайм"
Снимка: БТА
"Архитектите на изкуствения интелект" са обявени за личност на 2025 година според списание "Тайм".

Изкуственият интелект промени света по нов, понякога плашещ начин, смята изданието.

Причината за отличието е обяснена в пост на "Тайм" в социалните мрежи:

„Заради това, че донесоха ерата на мислещите машини, заради това, че впечатлиха, но и разтревожиха човечеството, заради това, че трансформираха настоящето и надхвърлиха границите на възможното".

Изданието подрежда най-значимите личности за 99-та година, и по думите на главния редактор, дискусията този път е била много ожесточена.

На корицата на "Тайм" сред посочените за архитекти на изкуствения интелект са изобразени - Сам Алтман главен изпълнителен директор на Чат ДжиПиТи, Илън Мъск - собственик на компаниите Тесла и СпейсЕкс, Дженсън Хуанг -изпълнителен директор на технологичния гигант за чипове „Нвидиа“ - Дженсън Хуанг, както и Марк Зукърбърг - основател на корпорацията Мета, част от която е Фейсбук.

