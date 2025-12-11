БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кабинетът "Желязков" подаде оставка
В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

Александър Томов, коалиционен партньор от "БСП - Обединена левица": Народът поиска голяма промяна и ние сме дължни да я дадем

Александър Томов, коалиционен партньор от "БСП - Обединена левица": Народът поиска голяма промяна и ние сме дължни да я дадем
Александър Томов - коалиционен партньор на "БСП - Обединена левица", коментира политическата ситуация и подадената от кабинета "Желязков" оставка, като подчерта, че България се намира в ключов момент - едновременно рисков и изпълнен с възможности.

Според него пред страната положителното е шансът България да поеме по нов път, да приложи нова стратегия и да се освободи от рецидивите на последните 15 - 20 години. Той определи случващото се като начало на процес, който може да доведе до сериозни промени в политическия модел.

"Лошото е, че се прави в момент, в който страната влиза в еврозоната и всякаква дестабилизация, тя е много силна тази дестабилизация, може да се превърне в по-високи цени, може да се превърне в нестабилност", коментира Томов.

Относно липсата на изявления от лидера на БСП и министрите от партията, той предположи, че оставката е била подадена по ултимативен начин. Според него Борисов вижда в ситуацията шанс чрез нови избори да запази позициите си.

Той изрази очакване, че Атанас Зафиров и министрите от БСП ще направят изявления след вземането на съответните решения от партията.

"Допускам, че оставката беше направена ултимативно, което съдя от репликите и шегите на Бойко Борисов. Тоест вероятно това е било неочаквано, вероятно рязко, грубо. Така или иначе Борисов смята, че това е шанс за него да използва ситуацията и през нови избори да запази отново позициите си".

Допуска, че Атанас Зафиров и министрите на БСП ще направят изявления, след като се приемат съответни решения.

#оставка на кабинета "Желязков" #Александър Томов

