ИЗВЕСТИЯ

ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Нова ера: България влиза в еврозоната и сменя лева с евро

Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Двете валути - лев и евро ще са в обращение един месец заедно

нова ера българия влиза еврозоната сменя лева евро
Снимка: БГНЕС
От днес може да плащаме стоките и услугите у нас и в евро. Цените на всички продукти трябва да са в двете валути до 8 август тази година. Лев и евро обаче ще може да се използват заедно само един месец - до 31 януари. След тази дата, въпреки че цените ще са двойно обозначени, ще може да плащаме само в евро.

Според изискванията на Закона за въвеждане на еврото, въпреки че плащаме в левове, продавачите от утре ще са длъжни да ни връщат рестото в евро. Изключение се допуска само ако нямат в наличност. През първите дни на годината може да има трудности с картовите разплащания заради смяната на валутата, но от банките очакват системите да се възстановят до 3 януари.

България ще влезе в еврозоната с фиксиран курс от 1,95583 лева за едно евро. Сумата не е избрана случайно, това е курсът, по който германската марка приема еврото. Преди 28 години страна ни влезе във Валутен борд като първоначално валутата ни е вързана именно към марката по курс 1000 лева за една марка, а след деноминацията - едно към едно.

По фиксираният курс левове ще се обменят в евро без такси първите шест месеца в търговските банки и пощите в населените места без кредитни институции. В Българската народна банка няма да има такси за обмяната, нито срок.

България е 21 страна, която става член на еврозоната. Българските евромонети са равнопоставени на всички останали евромонети в общността и важат във всяка държава-членка, чиято валута е еврото.

