Васильовден е! Патриарх Даниил отслужи празнична литургия в "Св. Александър Невски"

На 1 януари честваме паметта на свети Василий Велики, празникът е известен още като Васильовден. Св. Василий Велики е един от великите философи и писатели на раннохристиянската църква.

Света Василиева литургия отслужи българският патриарх Даниил в катедралния храм "Св. Александър Невски".

Снимка: БТА

Няколко големи празника отбелязва в първия ден на новата година светата ни църква - Обрезание Господне, денят в който Иисус Христос получил името си, паметта на свети Василий Велики, отбелязва се и началото на новолетието.

На Васильовден имен ден имат Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Василина, Васияна, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, Влайко, Ваца, Въло, Въла, Въто, Царена, Царил, Царила.