На работа по празниците: Колко ще ни платят?
Чете се за: 02:10 мин.
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на...
Чете се за: 05:00 мин.
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
Зимната обстановка на прохода „Шипка“ остава усложнена, но контролирана. Снеговалежът продължава повече от 30 часа. Движението на моторни превозни средства се осъществява нормално. Към момента няма въведени допълнителни ограничения.

Екипи на пътноподдържащата фирма работят в непрекъснат 24-часов режим. Няколко снегопочистващи машини обработват трасето, като пътното платно е почистено до асфалт и опесъчено. Заради трайно ниските температури на отделни участъци от прохода съществува реална опасност от образуване на т.нар. „черен лед“.

Отговорните институции призовават водачите да шофират с повишено внимание.

