Снежна приказка на Бузлуджа, шофьорите внимателно да преминават прохода "Шипка"

Истинска зимна обстановка посреща пътуващите през проход "Шипка" навръх празника. Снеговалежът в района е постоянен, като в най-високата част на прохода снежната покривка вече е достигнала около 5 см. Пътните настилки са мокри и заснежени, затова се препоръчва шофиране с повишено внимание и подготвени за зимата автомобили.

Добрата новина за любителите на зимните разходки е, че панорамният път към връх Бузлуджа все още е отворен за движение. Там условията са още по-зимни, като натрупаният сняг е около десетина сантиметра. Множество хора от региона и гости на градовете в подножието вече използват почивния ден, за да се качат към върха и да се насладят на една истинска, снежна Коледа сред природата.