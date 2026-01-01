БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови тол такси в Гърция, с 23% по-скъпо ще ни струва пътуването до гръцкото море

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
Нови тол такси в Гърция, с 23% по-скъпо ще ни струва пътуването до гръцкото море
Слушай новината

С нови цени по платените магистрали в северната част на страната посреща Гърция 2026 година. За хилядите българи, които пътуват през Кулата за Солун например, тол таксите поскъпват с общо 23%.

Ако до миналата година таксата в едната посока беше 4.35 евро, то от днес тя вече е с едно евро повече - 5 евро и 35 цента. По-скъпо ще е и пътуването до Кавала, Аспровалта, Комотини и Александруполи. Значително поскъпват и таксите за бусове и камиони. Причина за промяната е нова компания, която взема тази част от магистралите на концесия. От фирмата оправдават повишението на цените със стремеж за запазване на качеството на поддържане на магистралата.

#по-скъпо до гръцкото море #нови тол такси #Гърция

Последвайте ни

ТОП 24

Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
1
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
2
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
3
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
4
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност
5
Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност
Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по търговските обекти
6
Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Балкани

Засилени мерки за сигурност в Истанбул за Нова година
Засилени мерки за сигурност в Истанбул за Нова година
Босна и Херцеговина легализира използването на марихуана за медицински цели Босна и Херцеговина легализира използването на марихуана за медицински цели
Чете се за: 02:30 мин.
Над 800 бягащи, облечени като Дядо Коледа, се състезаваха в Скопие Над 800 бягащи, облечени като Дядо Коледа, се състезаваха в Скопие
Чете се за: 00:40 мин.
Конституционният съд на Румъния отложи решението си за пенсиите на магистратите Конституционният съд на Румъния отложи решението си за пенсиите на магистратите
Чете се за: 00:52 мин.
След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира правителство След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира правителство
Чете се за: 02:40 мин.
Трима полицаи са убити при антитерористична операция в Турция Трима полицаи са убити при антитерористична операция в Турция
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Еврокомисарят по икономика: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа
Еврокомисарят по икономика: Преходът от лев към евро поставя...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака първото бебе за 2026 г. 35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака първото бебе за 2026 г.
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Нова ера: България влиза в еврозоната и сменя лева с евро Нова ера: България влиза в еврозоната и сменя лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Васильовден е! Патриарх Даниил отслужи празнична литургия в "Св. Александър Невски" Васильовден е! Патриарх Даниил отслужи празнична литургия в "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нови тол такси в Гърция, с 23% по-скъпо ще ни струва пътуването до...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Над 500 души са потърсили спешна помощ в "Пирогов" в...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Посланията на политиците за новата 2026 г.
Чете се за: 11:45 мин.
У нас
Eксплозия в бар в Швейцария отне живота на няколко души
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ