Нови тол такси в Гърция, с 23% по-скъпо ще ни струва пътуването до гръцкото море

С нови цени по платените магистрали в северната част на страната посреща Гърция 2026 година. За хилядите българи, които пътуват през Кулата за Солун например, тол таксите поскъпват с общо 23%.

Ако до миналата година таксата в едната посока беше 4.35 евро, то от днес тя вече е с едно евро повече - 5 евро и 35 цента. По-скъпо ще е и пътуването до Кавала, Аспровалта, Комотини и Александруполи. Значително поскъпват и таксите за бусове и камиони. Причина за промяната е нова компания, която взема тази част от магистралите на концесия. От фирмата оправдават повишението на цените със стремеж за запазване на качеството на поддържане на магистралата.



