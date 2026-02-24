БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди
Снимка: АП/БТА
Стотици хора се включиха в отбелязването на края на карнавалния сезон и началото на Великия пост в Гърция.

Те участваха в така наречената "война с брашно" в град Галаксиди, западно от Атина. Подготвени с очила и защитни костюми, хората се замерваха с тонове брашно, оцветено с хранителни бои. Смята се, че традицията датира от 19 век, когато Гърция е била под Османско владичество и карнавалните празненства са били забранени.

Местните жители обаче нарушили ограниченията като намазали лицата си с пепел и танцували по улиците. С годините вместо пепел, хората започнали да използват оцветено брашно.

#бой с брашно #Гърция

