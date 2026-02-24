БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Още политически затворници бяха освободени във Венецуела

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Венецуела освободи още около 30 политически затворници, съгласно закона за амнистията, обнародван миналата седмица под натиска на САЩ след задържането на президента Николас Мадуро през януари.

Затворниците бяха освободени от затвор в покрайнините на Каракас. С викове "Свободни сме, свободни сме!" мъжете се втурнаха в прегръдките на своите близки, които от седмици лагеруваха пред затвора. Според председателя на комисията, натоварена с прилагането на процеса по амнистия - Хорхе Ареаса, от началото на амнистията са били освободени общо 177 затворници и са били премахнати различни ограничения на други над 2000 души.

#политически затворници #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
2
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
3
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
5
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница
6
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Латинска Америка

Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Освобождават политическите затворници във Венецуела Освобождават политическите затворници във Венецуела
Чете се за: 02:25 мин.
Амнистия във Венецуела: Парламентът одобри законопроект за освобождаване на политически затворници Амнистия във Венецуела: Парламентът одобри законопроект за освобождаване на политически затворници
Чете се за: 00:50 мин.
Кризата с боклука в Куба се задълбочава - улиците се превръщат в сметища Кризата с боклука в Куба се задълбочава - улиците се превръщат в сметища
Чете се за: 01:12 мин.
Карнавалът в Рио де Жанейро: Дефилират школите по самба Карнавалът в Рио де Жанейро: Дефилират школите по самба
Чете се за: 00:30 мин.
Криза със сметосъбирането в Куба заради американската блокада на доставките на петрол Криза със сметосъбирането в Куба заради американската блокада на доставките на петрол
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
Чете се за: 01:45 мин.
По света
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Още политически затворници бяха освободени във Венецуела
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ