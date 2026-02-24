Още политически затворници бяха освободени във Венецуела

Венецуела освободи още около 30 политически затворници, съгласно закона за амнистията, обнародван миналата седмица под натиска на САЩ след задържането на президента Николас Мадуро през януари.

Затворниците бяха освободени от затвор в покрайнините на Каракас. С викове "Свободни сме, свободни сме!" мъжете се втурнаха в прегръдките на своите близки, които от седмици лагеруваха пред затвора. Според председателя на комисията, натоварена с прилагането на процеса по амнистия - Хорхе Ареаса, от началото на амнистията са били освободени общо 177 затворници и са били премахнати различни ограничения на други над 2000 души.