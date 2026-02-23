Бившият посланик на Великобритания в САЩ Питър Манделсън беше арестуван днес по подозрения в неправомерно поведение при заемане на публична длъжност.

Той е разследван за споделяне на чувствителна правителствена информация като министър в кабинета на Гордън Браун с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

72-годишният лорд Манделсън не се е изказвал публично по "досиетата Епстийн". Според Би Би Си обаче той поддържа тезата, че действията му по никакъв начин нямат престъпен характер, нито е бил мотивиран от финансова изгода.

Манделсън беше уволнен от дипломатическия пост през септември, когато изплуваха подробности за връзките му с Епстийн. Този месец напусна управляващата Лейбъристка партия и позицията си в Камарата на лордовете.