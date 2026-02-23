БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бившият посланик на Великобритания в САЩ Питър Манделсън беше арестуван

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
бившият посланик великобритания съединените щати питър манделсън беше арестуван
Слушай новината

Бившият посланик на Великобритания в САЩ Питър Манделсън беше арестуван днес по подозрения в неправомерно поведение при заемане на публична длъжност.

Той е разследван за споделяне на чувствителна правителствена информация като министър в кабинета на Гордън Браун с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

72-годишният лорд Манделсън не се е изказвал публично по "досиетата Епстийн". Според Би Би Си обаче той поддържа тезата, че действията му по никакъв начин нямат престъпен характер, нито е бил мотивиран от финансова изгода.

Манделсън беше уволнен от дипломатическия пост през септември, когато изплуваха подробности за връзките му с Епстийн. Този месец напусна управляващата Лейбъристка партия и позицията си в Камарата на лордовете.

#Питър Манделсън #бивш посланик # Джефри Епстийн #арестуван

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
2
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
3
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
4
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
5
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
6
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Европа

Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа
Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа
Преди годишнината от войната в Украйна: Унгария и Словакия блокираха 20-ия пакет сакции срещу Русия Преди годишнината от войната в Украйна: Унгария и Словакия блокираха 20-ия пакет сакции срещу Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Преди четвъртата годишнина от войната в Украйна: Путин извади "ядрената" карта Преди четвъртата годишнина от войната в Украйна: Путин извади "ядрената" карта
Чете се за: 03:30 мин.
1460 дни война: Има ли сили Украйна за още война 1460 дни война: Има ли сили Украйна за още война
Чете се за: 03:22 мин.
Унгария и Словакия блокираха 20-ия пакет от санкции срещу Русия Унгария и Словакия блокираха 20-ия пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 02:15 мин.
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от руската армия и освободен
Чете се за: 06:52 мин.

Водещи новини

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Колко ще струват предсрочните избори? Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кабинетът предложи на президента да освободи главния секретар на МВР
Чете се за: 03:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за...
Чете се за: 01:42 мин.
Политика
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от...
Чете се за: 06:52 мин.
По света
Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ