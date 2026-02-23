БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Великотърновските общински съветници отхвърлиха предложението за референдум в село Леденик

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Великотърновският общински съвет отхвърли предложението за провеждането на референдум в село Леденик, за които жителите настояват заради изграждането на фотоволтаичен парк. Днес се проведе извънредна сесия на общинския съвет, на която предложението на кмета на селото беше гласувано.

Казусът с това инвестиционното намерение датира от близо четири години, като стотици са изразили несъгласието си с проекта в подписка. Сега настояват да гласуват и на референдум по време на парламентарните избори. Сред мотивите на общинските съветници да отхвърлят това предложение беше формулираният въпрос в предложението на кмета Антон Кръстев, който беше определен като незаконосъобразен. От своя страна той заяви, че ще обжалва решението пред Великотърновския административен съд.

#отхвърляне #село Леденика #Велико Търново #референдум

