Великотърновските общински съветници отхвърлиха предложението за референдум в село Леденик

Великотърновският общински съвет отхвърли предложението за провеждането на референдум в село Леденик, за които жителите настояват заради изграждането на фотоволтаичен парк. Днес се проведе извънредна сесия на общинския съвет, на която предложението на кмета на селото беше гласувано.

Казусът с това инвестиционното намерение датира от близо четири години, като стотици са изразили несъгласието си с проекта в подписка. Сега настояват да гласуват и на референдум по време на парламентарните избори. Сред мотивите на общинските съветници да отхвърлят това предложение беше формулираният въпрос в предложението на кмета Антон Кръстев, който беше определен като незаконосъобразен. От своя страна той заяви, че ще обжалва решението пред Великотърновския административен съд.