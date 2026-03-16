Отнесен от вихъра: Ремонтират пешеходния въжен мост над река Арда (СНИМКИ)

Източник: БТА
Чете се за: 01:42 мин.
Отнесен от вихъра: Ремонтират пешеходния въжен мост над река Арда (СНИМКИ)
Снимка: БТА
От днес се работи по ремонтирането на въжения пешеходен мост над река Арда в Кърджали, който свързва централната градска част с най-големия квартал – „Възрожденци“. Това, каза пред журналисти заместник-кметът Даниел Делчев. Той припомни, че съоръжението бе затворено за преминаване в началото на януари след бурен вятър, който наруши целостта му. От общината предприеха мерки по обследване с цел временно възстановяване до приключване на възложеното проектиране на цялостен ремонт и реализирането му.

Това, което предстои, е свързано с ангажимента на кмета да отворим максимално бързо моста, защото си даваме сметка, че създаваме сериозни затруднения на гражданите, особено тези от „Възрожденци“, които слизат пеш към централната градска част, каза Делчев. Той допълни, че се планира до няколко седмици съоръжението да бъде приведено в състояние за преминаване. Освен цялостната подмяна на дървената част, ще бъдат подменени и всички компрометирани връзки по металните части на съоръжението, цялата конструкция ще бъде грундирана.

Паралелно със спешния ремонт, продължават дейностите по проектирането на цялостния ремонт, а идейният проект вече е готов, допълни заместник-кметът. По думите му за него ще се търси финансиране, но когато такова бъде осигуренo, кърджалийци ще имат, на практика, нов мост с нова визия.

