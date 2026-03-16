Здържаха бракониери за отстрелян благороден елен

Бракониери отстреляха благороден елен край Държавното ловно стопанство "Воден – Ири Хисар", съобщи Венцислав Георгиев, експерт връзки с обществеността при Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово. След кратко преследване са задържани двама, заподозрени за съпричастност към деянието.

Късно снощи служители на стопанството откриват мъртвия благороден елен в края на гората, която бележи границата на ловното стопанство. След последвало преследване по черни пътища в землището на село Острово са задържани двама души, в чийто автомобил е открито оръжие. Акцията е проведена съвместно със служители на Районното управление в Кубрат. Самоличността на задържаните е установена, оръжието е иззето, а от тях са взети натривки.

Предстои извършването на експертизи на намерените гилзи и на тялото на животното. По случая е образувано досъдебно производство, посочват от стопанството.

По думите на директора на стопанството инж. Кирил Колев традиционно ДЛС "Воден – Ири Хисар" работи в добро сътрудничество със структурите на МВР и прокуратурата и този случай е пореден резултат от съвместната им дейност.