БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отново наводнения край Одрин поради повишаването на оттока на реките Марица и Тунджа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Запази

Червен код за опасност от наводнения край река Тунджа

Отново наводнения край Одрин поради повишаването на оттока на реките Марица и Тунджа
Снимка: БТА
Слушай новината

Обширни земеделски площи край Одрин са наводнени поради повишаването на оттока на реките Марица и Тунджа, които извират от България и протичат през Одрин.

Реките Марица и Тунджа преляха от коритото си и наводниха земеделските площи поради падналите обилни валежи и контролираното изпускане на водата от язовирите в България, се посочва в съобщение на турската Областна дирекция на държавнните водоснабдителните предприята (DSİ) в Одрин. Екипи на дирекцията са мобилизирани за работа 24 часа в денонощието в районите, където рискът от наводнения продължава.

Повишаването на оттока на Марица и Тунджа в началото на седмицата предизвика наводнения на места край Одрин – при исторически мостове в града и в района Сарайичи, където се провеждат традиционните мазни борби Къркпънар. Движението на превозни средства и пешеходци по старинните мостове бе временно преустановено. Нивата на водата постепенно бяха започнали да спадат, но обилните валежи и контролираните изпускания от язовирите в България отново повишиха оттока на реките.

Оттокът на река Тунджа, който през летните месеци е около 2 кубически метра в секунда, се е повишил до 212 кубически метра в секунда. Към момента превозни средства отново не могат да се придвижват по мостовете в град Одрин, както и по някои залети от преливането на реката селски пътища, като същевременно е издаден и червен код за опасност от наводнения край Тунджа. Усилията за предотврятяване на навлизането на водите на Тунджа в селищата по поречието на реката продължават.

Критично е нивото и на оттока на река Марица, в която Тунджа се влива и за която е издаден оранжев код за предупреждение. Наводнения край Марица са причинени при село Боснакьой, където има обширни лозови насаждения.

Риск от преливане на реката има край села южно от Одрин, а жилищните райони в централната част на Одрин не са застрашени.

Областната дирекция на държавните водоснабдителни предприятия съобщи са засилени предпазни мерки. Според съобщение на Дирекцията екипите, щателно извършващи почистващи и укрепителни дейности в коритото на река Тунджа, следят нивата на водата непрекъснато и взимат необходимите предпазни мерки в рисковите точки.

Снимки: БТА

Екипи извършват изпомпване на водата в градовете Кюплю и Субашъ, както и в село Кадъдондурма, в района на река Марица.

От Дирекцията съобщиха, че наводненията край селата Дегирменйени и Гьолбаба край Тунджа, които блокираха пътното трасе, вече са овладени.

#Одрин #Марица #Тунджа

Последвайте ни

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
2
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
3
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
4
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
5
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
4
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
5
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Балкани

Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна Словения заради снеговалежи
Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна Словения заради снеговалежи
Кипър е под национална карантина заради нови случаи на шап Кипър е под национална карантина заради нови случаи на шап
Чете се за: 01:52 мин.
Многохиляден протест в Албания - сблъсъци между демонстранти и полиция Многохиляден протест в Албания - сблъсъци между демонстранти и полиция
Чете се за: 00:52 мин.
Обилни снеговалежи оставиха хиляди хора без ток в Словения и причиниха проблеми с трафика Обилни снеговалежи оставиха хиляди хора без ток в Словения и причиниха проблеми с трафика
Чете се за: 02:05 мин.
Разширяването на ЕС и бъдещето на Западните Балкани Разширяването на ЕС и бъдещето на Западните Балкани
Чете се за: 05:47 мин.
Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер в Южна Турция Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер в Южна Турция
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Политически реакции за действията на служебния кабинет...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 00:50 мин.
По света
"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите "Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
След палеж и проникване в кметството: Среща между вътрешния министър и кмета на Бистрица След палеж и проникване в кметството: Среща между вътрешния министър и кмета на Бистрица
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ