БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската базука"?

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

готов всички сценарии митата тръмп
Слушай новината

ЕС може да замрази ратифицирането на договореното през юли търговско споразумение със Съединените щати, заради обявените вчера от Доналд Тръмп мита в размер на 15%.

Това заяви председателят на Комисията по международна търговия в Европейския парламент. Франция и Германия се обявиха за единен европейски отговор на новите ставки. Не се изключва Брюксел да задейства т.нар "търговска базука", с която да бъде ограничен достъпът на американски компании до европейски поръчки.

Френският президент приветства решението на Върховния съд в Съединените щати, който определи въведените в началото на миналата година мита от Тръмп за незаконни и допълни, че с радост наблюдава все още работещото разделение на властите отвъд Океана.

#митата на Тръмп #Доналд Тръмп #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
2
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
3
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
4
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
5
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Първи частен жп превозвач у нас – реална реформа или пазарна грешка?
6
Първи частен жп превозвач у нас – реална реформа или пазарна...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
4
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
5
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Европа

Унгария ще блокира 20-ия пакет европейски санкции срещу Русия
Унгария ще блокира 20-ия пакет европейски санкции срещу Русия
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.
Дания отхвърли инициативата на Тръмп да изпрати кораб-болница в Гренландия Дания отхвърли инициативата на Тръмп да изпрати кораб-болница в Гренландия
Чете се за: 02:15 мин.
Лошо време в Австрия: Обявена е висока опасност от лавини и обилен снеговалеж Лошо време в Австрия: Обявена е висока опасност от лавини и обилен снеговалеж
Чете се за: 00:40 мин.
Напрежението САЩ – Гренландия: Тръмп изпраща кораб-болница Напрежението САЩ – Гренландия: Тръмп изпраща кораб-болница
Чете се за: 00:50 мин.
Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската базука"? Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската базука"?
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“ Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ