Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската базука"?

ЕС може да замрази ратифицирането на договореното през юли търговско споразумение със Съединените щати, заради обявените вчера от Доналд Тръмп мита в размер на 15%.



Това заяви председателят на Комисията по международна търговия в Европейския парламент. Франция и Германия се обявиха за единен европейски отговор на новите ставки. Не се изключва Брюксел да задейства т.нар "търговска базука", с която да бъде ограничен достъпът на американски компании до европейски поръчки.

Френският президент приветства решението на Върховния съд в Съединените щати, който определи въведените в началото на миналата година мита от Тръмп за незаконни и допълни, че с радост наблюдава все още работещото разделение на властите отвъд Океана.