България полетя към втората фаза в квалификациите за...
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Германският философ Юрген Хабермас почина на 96-годишна възраст

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
По света
германският философ юрген хабермас почина годишна възраст
Снимка: БГНЕС/Архив
Юрген Хабермас, един от най-влиятелните германски съвременни философи, почина на 96-годишна възраст в баварския град Щарнберг.

Признат за един от най-изявените европейски обществени интелектуалци на 20-и век, Хабермас създава основните си трудове във Франкфурт, където кариерата му започва през 50-те години на миналия век в Института за социални изследвания под ръководството на философа Теодор Адорно.

Хабермас е роден в Дюселдорф на 18 юни 1929 г. Изучава философия, психология, литература и икономика в Гьотинген, Цюрих и Бон.

Неговият "политически анализ" допринася за формирането на следвоенната интелектуална среда в Германия, като начало е поставено с публикуването на "Структурни изменения на публичността" през 1962 г., припомня ДПА.

Неговата "Теория на комуникативното действие", публикувана през 1981 г., също се счита за знаково философско произведение.

В своите изследвания Юрген Хабермас често разглежда понятието за публичността и проучва организирането на демократичните общества.

#Юрген Хабермас #кончина

