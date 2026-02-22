Кипър е под национална карантина заради нови случаи на шап

Кипър е поставен днес под строга национална карантина, след установени нови случаи на шап. Ветеринарните служби предприемат драстични мерки да ограничат разпространението и овладеят ситуацията, като предупреждават, че тя е "изключително критична" и може да излезе "извън контрол".

От днес в продължение на поне 21 дни в рамките на мерките за контрол и ограничаване на разпространението на шап, всяко движение на животни и фуражи, включително паша извън помещенията за добитък, е забранено в целия Кипър, обявиха със съобщение ветеринарните служби. Карантината важи за всички животновъдни стопанства на територията на страната.

Забраната засяга и кланиците, като клането на животни ще се извършва само със специално разрешение от ветеринарните служби. Мерките ще бъдат премахнати след щателни проверки във всяка област.

В петък и събота случаи на шап бяха потвърдени в 3 ферми за крави, овце и кози в два района на област Ларнака. Според разследването на ветеринарните власти вирусът на шапа изглежда е циркулирал в тях от около две седмици, без собствениците да са информирали своевременно властите, което представлява нарушение на закона.

Нови положителни случаи са открити в съседни ферми в района на първото огнище. Все още се определя начинът, по който болестта е възникнала в област Ларнака. Ветеринарните служби продължават с умъртвяването и погребването на заразените животни и всички от засегнатите ферми, като първоначалните оценки сочат те да са хиляди.