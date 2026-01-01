БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

Еврокомисарът по икономика: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
Еврокомисарят по икономика: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа
Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата - той поставя България в сърцето на Европа, каза Валдис Домбровскис, еврокомисар по икономика.

В пост в платформата Екс, той пише, че приемането на страната ни в еврозоната бележи кулминацията на дълъг и взискателен процес и началото на нова глава, изпълнена с възможности за България и нейния народ. Според Домбровскис еврото ще доведе до повече инвестиции, повече растеж и повече работни места.

#България и еврото #България в еврозоната #Валдис Домбровскис

