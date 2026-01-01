Еврокомисарят по икономика: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа
Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата - той поставя България в сърцето на Европа, каза Валдис Домбровскис, еврокомисар по икономика.
В пост в платформата Екс, той пише, че приемането на страната ни в еврозоната бележи кулминацията на дълъг и взискателен процес и началото на нова глава, изпълнена с възможности за България и нейния народ. Според Домбровскис еврото ще доведе до повече инвестиции, повече растеж и повече работни места.
Congratulations to Bulgaria on adopting the #euro as its currency!— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 1, 2026
This marks the culmination of a long and demanding process, and the beginning of a new chapter filled with opportunity for #Bulgaria and its people.
