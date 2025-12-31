Новогодишно обръщение на президента Румен Радев

Скъпи съотечественици,

Отброяваме последните минути на отиващата си година. В уюта на дома, сред дълго чакани гости и приятели, или на изпълнения с хора площад отправяме заедно поглед към новата 2026 с обща надежда тя да е по-добра за близките ни и за България.

Изминалата година беше драматична за света, войни отнеха живота на хиляди хора, но се появиха и първите надежди за тяхното прекратяване. Вярвам, че страната ни трябва недвусмислено да подкрепи усилията за мир в Украйна. Рискът от разширяване на конфликта не е отминал и не бива да разчитаме друг да отстоява нашите интереси, ако сами не сме в състояние да го сторим.

След броени минути България ще бъде световна новина. Решението да приемем единната европейска валута е стратегически избор в спорен момент. Въвеждането на еврото е последният жалон от интеграцията на България в Европейския съюз – място, което ни се полага с достиженията на хилядолетната ни култура и цивилизационния принос на страната ни. Моето убеждение е, че отказът от националната ни валута трябваше да стане след допитване до народа, но управляващите не пожелаха да чуят гражданите. Този отказ бе един от драматичните симптоми за дълбокия разрив между политическата класа и народа, който се потвърди от масовите протести в цялата страна.

Те наказаха високомерието на управляващите. Първият бюджет в евро се оказа непосилна за тях задача и отприщи насъбралото се недоволство от несправедливия модел, корупцията, инфлацията и произвола на властта.

Но протестите показаха също така, че младите българи вече нямат желание да се спасяват поединично, а си задават въпроса как да помогнат на Родината. Ветераните от прехода също заляха площадите и това е голямото политическо събитие на 2025 година: роди се народен консенсус срещу мафията. Опитът той да бъде манипулиран с поколенчески интерпретации или чрез вклиняването на други теми не сполучи. Хората поискаха демокрация, справедливост, честни избори, обективни медии, реална европейска перспектива и достоен живот.

Скъпи съотечественици,

Предстоят ни избори за парламент, а през есента ще избираме и нов президент. От нас зависи да не повтаряме стари грешки и да спрем да обикаляме в кръг. За да си върнем демокрацията, не трябва да пилеем енергията и надеждата, които се родиха по площадите, и възможността да променим България.

Готови сме, можем и ще успеем!

Нека днес и всеки следващ ден през Новата година показваме, че сме достоен народ не само чрез постиженията на нашите блестящи артисти, учени, шампиони и млади таланти, а във всекидневните си дела, в изпитанието да бъдем човеци.

Позволете ми да пожелая на всички вас здраве, радости и вдъхновение! Нека в домовете ви цари мир, любов и благоденствие. В смутни периоди семейството и приятелите са нашето упование. Пожелавам ви те да ви носят уют и подкрепа.

Нека следващите месеци сбъднат вашите лични мечти и нашата споделена мечта за мирна, свободна, благоденстваща и справедлива България!

Да ни е честита Новата 2026 година!