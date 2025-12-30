Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти

Карлос Насар остана извън първата десетка в анкетата за най-добър спортист през 2025 г. на Международната асоциация на спортните журналисти. За №1 при мъжете беше избран лекоатлетът Арманд Дуплантис, а при жените вотът беше спечелен от испанската футболистка Айтана Бонмати.

Карлос Насар беше в елитната компания на общо 53 спортисти, които се бореха за престижното признание. Право на глас имаха 836 спортни журналисти от 121 страни, сред които и България. Щангистът Карлос Насар беше единственият българин, който беше сред номинираните в отделните категории. През 2025-та той беше недостижим и постави световни рекорди по пътя към световната и европейската титла.

Арманд Дуплантис спечели анкетата за втора поредна година. През 2025 г. той подобри световния рекорд четири пъти, и спечели третата си поредна титла на планетата. Шведският лекоатлет събра 1182 точки в анкетата. Втори се нареди Карлос Алкарас с 784 точки. Испанецът завърши годината като №1 в мъжкия тенис. Третото място в класацията е за носителя на Златната топка Усман Дембеле. Петицата допълват неговият съотборник в европейския клубен шампион Пари Сен Жермен - Ашраф Хакими и словенският колоездач Тадей Погачар.

С убедителна разлика за №1 при жените беше избрана Айтана Бонмати, въпреки че тя остана със сребърни медали както на европейското първенство, така и в Шампионската лига. Състезателката на Барселона и испанския национален отбор по футбол остави след себе си кенийската лекоатлетка Бетрис Чебет, която спечели световните титли в Токио в бяганията на 5 и 10 хиляди метра. Трета се нареди тенисистката Арина Сабаленка.

Футболни тимове окупираха тройката на най-добрите отбори през отминаващата година. С 871 точки наградата печели ПСЖ, следван от Барселона и мароканския национален отбор до 20 години.

