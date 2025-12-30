БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без парно и топла вода в центъра на София - докога?

У нас
Вижте становището на "Топлофикация"

парното софия вероятно пуснато около ноември
Пробив на магистрален топлопровод на ул. „Отец Паисий“, част от III-та градска магистрала на ТР „София”, наложи спиране на топлоподаването в част от центъра на столицата, обясниха от "Топлофикация".

От 12:00 ч. на 30.12.2025 г. без топлоподаване са следните квартали и стопански абонати между : бул. Сливница, бул. Христо Ботев, ул. Ивайло, ул. Отец Паисий, ул. Дамян Груев, ул. Добруджански край ул. Княз Борис I, ул. П. Парчевич, бул. Патриарх Евтимий, бул. Прага, ул. Доспат, бул. Тотлебен, бул. Пенчо Славейков.

Аварийните екипи са на място, участъкът е изолиран и дрениран. Създадена е необходимата организация и няколко извънредни екипа работят по отстраняване на пробива.

До ранните часове на утрешния ден услугата ще бъде възстановена.

"Няма да оставим засегнатите клиенти без топлоподаване по време на Новогодишните празници", обещаха от "Топлофикация".

