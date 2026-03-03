Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток

Сигурността на българските граждани е водещ приоритет при организирането на евакуацията им от региона на Близкия изток. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на брифинг в Министерски съвет.

Премиерът посочи, че ситуацията в Близкия изток е динамична и се променя ежедневно, като Министерският съвет и ангажираните институции следят отблизо развитието ѝ. Фокусът на правителството е извеждането на българските граждани от региона по най-бързия възможен начин, при гарантиране на тяхната сигурност.

"В момента се обсъждат различни възможности и маршрути. За нас приоритет е сигурността", подчерта Гюров.

Той съобщи, че е провел срещи с ресорните министри, както и с представители на авиационните и други компетентни служби, които са докладвали за предприетите действия по организацията на евакуационните полети.

Министър-председателят обясни, че се работи за засилена координация между институциите, включително Ситуационния център към Министерството на външните работи, с цел изготвяне на актуални списъци на българските граждани по дестинации и готовност за тяхното извеждане. Тази информация се подава към въздушните власти за заявяване на необходимите маршрути и слотове за кацане, след което се активират консулските служби за организиране на придвижването на гражданите до летищата и провеждане на проверките за сигурност.

По думите му към момента има осигурени достатъчно самолети, които са в готовност да извършат полети при потвърждаване на маршрутите. Очакванията са още в следващите дни да бъдат осъществени полети с български граждани, които да се завърнат в страната. Гюров подчерта, че в процеса са ангажирани и службите за сигурност, за да не се поемат излишни рискове. „Сигурността на българските граждани е с предимство“, заяви той.

В отговор на въпрос, свързан с опасения за сигурността заради наличието на самолети КС-130 на летището в София и риска страната да се превърне в потенциална цел на фона на ескалацията в региона, служебният премиер Андрей Гюров заяви, че институциите получават навременна информация за състоянието на българските мисии и поддържат постоянен контакт със съответните служби. Подадени са координатите и броят на хората, намиращи се в различните точки, така че действията да бъдат координирани с операциите на терен. По думите му всички мерки се предприемат в тясно взаимодействие със службите за сигурност, с цел минимизиране на рисковете.

По отношение на цените на горивата и енергоносителите премиерът посочи, че вече има реакция на международните борси и се очаква в близките дни цената на петрола да продължи да се повишава, като притеснително е и увеличението на цената на газа. Той отбеляза, че България разполага с дългосрочен договор, базиран на усреднена цена и петролни деривати, което позволява краткосрочни и кризисни колебания да бъдат поети без съществено увеличение на цената на природния газ за страната.