Карлос Насар е сред номинираните за най-добър спортист в класация на Международната асоциация на спортните журналисти

Звездата на българските щанги Карлос Насар е сред номинираните за най-добър спортист в света в тазгодишната класация на Международната асоциация на спортните журналисти.

Олимпийският, световен и европейски шампион ще се конкурира за приза с още 52-ма световни спортни звезди. Сред тях са Лука Дончич, Яник Синер, Арманд Дуплантис, Леон Маршан, Макс Верстапен, Марко Одермат, Килиан Мбапе и Усман Дембеле.

През годината Карлос Насар спечели по безапелационен начин както европейска, така и световна титла.

Първо той грабна европейско злато в Кишинев. В категория до 96 килограма Насар постави два световни рекорда и завърши с 38 килограма повече в двубоя от втория.

На световното първенство в Норвегия той направи два неуспешни опита в изхвърлянето и шансовете му за титла изглеждаха минимални, но въпреки това стигна до златото. Със световен рекорд от 222 килограма в изтласкването той успя да стигне до трета световна титлата в кариерата си след тези от 2021-а и 2024-а.

Списък с всички номинирани:

Алесандро Микиелето (Италия) - волейбол

Алваро Гранадос (Испания) - водна топка

Арманд Дуплантис (Швеция) - лека атлетика

Ашраф Хакими (Мароко) - футбол

Витиня (Португалия) - Футбол

Гергели Сиклоши (Унгария) - фехтовка

Дайки Хашимото (Япония) - спортна гимнастика

Даниел Чофених (Австрия) - ски скокове

Денис Шрьодер (Германия) - баскетбол

Джордан Щолц (САЩ) - кънки бягане

Джъстин Вербуумен (Белгия) - конна езда

Иля Малинин (САЩ) - фигурно пързаляне

Йонас Вингегор (Дания) - колоездене

Йоханес Хьосфлот Клебо (Норвегия) - ски бягане

Кайо Бонфим (Бразилия) - лека атлетика

Карлос Алкарас (Испания) - тенис

Карлос Насар (България) - вдигане на тежести

Килиан Мбапе (Франция) - футбол

Ламин Ямал (Испания) - футбол

Ландо Норис (Великобритания) - Формула 1

Леон Маршан (Франция) - плуване

Лука Дончеч (Словения) - баскетбол

Макс Верстапен (Нидерландия) - Формула 1

Макс Лангенхан (Германия) - шейни

Марк Маркес (Испания) - MotoGP

Марко Одермат (Швейцария) - ски-алпийски дисциплини

Матиас Гидсел (Дания) - хандбал

Мохамадхади Сарави (Иран) - борба

Мохамед Салах (Египет) - футбол

Мутаз Мохамед (Египет) - модерен петобой

Никола Йокич (Сърбия) - баскетбол

Никола Жестен (Франция) - кану слалом

Ноа Лайлс (САЩ) - лека атлетика

Оскар Пиастри (Австралия) - Формула 1

Рай Бенджамин (САЩ) - лека атлетика

Рафиня (Бразилия) - футбол

Ремко Евенепул (Белгия) - колоездене

Сакуон Баркли (САЩ) - американски футбол

Себастиан Саве (Кения) - лека атлетика

Свен Андригето (Швейцария) - хокей на лед

Скоти Шефлър (САЩ) - голф

Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) - биатлон

Тадей Погачар (Словения) - колоездене

Тайлър Търнър (Канада) - парасноуборд

Уан Чуцин (Китай) - тенис на маса

Усман Дембеле (Франция) - футбол

Флориан Велброк (Германия) - плуване

Франческо Фридрих (Германия) - бобслей

Хуберт Кош (Унгария) - плуване

Шай Гилджъс-Александър (Канада) - баскетбол

Шохей Отани (Япония) - бейзбол

Шъ Юйци (Китай) - бадминтон

Яник Синер (Италия) - тенис