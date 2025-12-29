Карлос Насар е сред номинираните за най-добър спортист в класация на Международната асоциация на спортните журналисти

Списъкът включва 53 имена, които ще спорят за приза.
Звездата на българските щанги Карлос Насар е сред номинираните за най-добър спортист в света в тазгодишната класация на Международната асоциация на спортните журналисти.
Олимпийският, световен и европейски шампион ще се конкурира за приза с още 52-ма световни спортни звезди. Сред тях са Лука Дончич, Яник Синер, Арманд Дуплантис, Леон Маршан, Макс Верстапен, Марко Одермат, Килиан Мбапе и Усман Дембеле.
През годината Карлос Насар спечели по безапелационен начин както европейска, така и световна титла.
Първо той грабна европейско злато в Кишинев. В категория до 96 килограма Насар постави два световни рекорда и завърши с 38 килограма повече в двубоя от втория.
На световното първенство в Норвегия той направи два неуспешни опита в изхвърлянето и шансовете му за титла изглеждаха минимални, но въпреки това стигна до златото. Със световен рекорд от 222 килограма в изтласкването той успя да стигне до трета световна титлата в кариерата си след тези от 2021-а и 2024-а.
Списък с всички номинирани:
Алесандро Микиелето (Италия) - волейбол
Алваро Гранадос (Испания) - водна топка
Арманд Дуплантис (Швеция) - лека атлетика
Ашраф Хакими (Мароко) - футбол
Витиня (Португалия) - Футбол
Гергели Сиклоши (Унгария) - фехтовка
Дайки Хашимото (Япония) - спортна гимнастика
Даниел Чофених (Австрия) - ски скокове
Денис Шрьодер (Германия) - баскетбол
Джордан Щолц (САЩ) - кънки бягане
Джъстин Вербуумен (Белгия) - конна езда
Иля Малинин (САЩ) - фигурно пързаляне
Йонас Вингегор (Дания) - колоездене
Йоханес Хьосфлот Клебо (Норвегия) - ски бягане
Кайо Бонфим (Бразилия) - лека атлетика
Карлос Алкарас (Испания) - тенис
Карлос Насар (България) - вдигане на тежести
Килиан Мбапе (Франция) - футбол
Ламин Ямал (Испания) - футбол
Ландо Норис (Великобритания) - Формула 1
Леон Маршан (Франция) - плуване
Лука Дончеч (Словения) - баскетбол
Макс Верстапен (Нидерландия) - Формула 1
Макс Лангенхан (Германия) - шейни
Марк Маркес (Испания) - MotoGP
Марко Одермат (Швейцария) - ски-алпийски дисциплини
Матиас Гидсел (Дания) - хандбал
Мохамадхади Сарави (Иран) - борба
Мохамед Салах (Египет) - футбол
Мутаз Мохамед (Египет) - модерен петобой
Никола Йокич (Сърбия) - баскетбол
Никола Жестен (Франция) - кану слалом
Ноа Лайлс (САЩ) - лека атлетика
Оскар Пиастри (Австралия) - Формула 1
Рай Бенджамин (САЩ) - лека атлетика
Рафиня (Бразилия) - футбол
Ремко Евенепул (Белгия) - колоездене
Сакуон Баркли (САЩ) - американски футбол
Себастиан Саве (Кения) - лека атлетика
Свен Андригето (Швейцария) - хокей на лед
Скоти Шефлър (САЩ) - голф
Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) - биатлон
Тадей Погачар (Словения) - колоездене
Тайлър Търнър (Канада) - парасноуборд
Уан Чуцин (Китай) - тенис на маса
Усман Дембеле (Франция) - футбол
Флориан Велброк (Германия) - плуване
Франческо Фридрих (Германия) - бобслей
Хуберт Кош (Унгария) - плуване
Шай Гилджъс-Александър (Канада) - баскетбол
Шохей Отани (Япония) - бейзбол
Шъ Юйци (Китай) - бадминтон
Яник Синер (Италия) - тенис