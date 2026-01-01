БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Eксплозия в бар в Швейцария отне живота на няколко души

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
Eксплозия в бар в Швейцария отне живота на няколко души
Слушай новината

Експлозия в бар в новогодишната нощ отне живота на няколко души в швейцарския ски курорт Кран Монтана, в кантона Вале, предадоха Франс прес и Ройтерс, като цитират изявление на полицията.

"Имало е експлозия с неизвестен произход", заяви говорителят на кантоналната полиция Галтан Латион. "Има няколко ранени и няколко загинали", добави той.

Експлозията е станала около 01:30 ч. местно време в бара "Констеласион", който е много популярен сред туристите, по време на празненствата за Нова година.

Снимки, публикувани в швейцарски медии, показват горяща сграда и спасителни служби в близост.

"Операцията все още продължава", подчерта говорителят.

#бар #жертви #Швейцария #експлозия

Последвайте ни

ТОП 24

Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
1
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
2
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
3
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност
4
Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по търговските обекти
6
Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Европа

Самоделни фойерверки отнеха живота на двама тийнейджъри в Германия
Самоделни фойерверки отнеха живота на двама тийнейджъри в Германия
Кипър поема председателството на Съвета на ЕС с мотото "Открити за света" Кипър поема председателството на Съвета на ЕС с мотото "Открити за света"
Чете се за: 02:07 мин.
Поглед напред: Събитията, които ще бележат следващите 365 дни Поглед напред: Събитията, които ще бележат следващите 365 дни
Чете се за: 04:07 мин.
„Можете да се гордеете“: Поздравления от ЕК и ЕЦБ за приемането на еврото от България „Можете да се гордеете“: Поздравления от ЕК и ЕЦБ за приемането на еврото от България
Чете се за: 01:50 мин.
Войната в Украйна: Москва с доказателства за атаката във Валдай, Киев отрича Войната в Украйна: Москва с доказателства за атаката във Валдай, Киев отрича
Чете се за: 03:50 мин.
Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341 милиона души
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Васильовден е! Патриарх Даниил отслужва празнична литургия в "Св. Александър Невски"
Васильовден е! Патриарх Даниил отслужва празнична литургия в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА! ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Нова ера: България влиза в еврозоната и сменя лева с евро Нова ера: България влиза в еврозоната и сменя лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Минималната работна заплата става 620,20 евро, линията на бедност също се вдига Минималната работна заплата става 620,20 евро, линията на бедност също се вдига
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Слънчево начало на новата година
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Кипър поема председателството на Съвета на ЕС с мотото...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Eксплозия в бар в Швейцария отне живота на няколко души
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ