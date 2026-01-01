БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Кипър поема председателството на Съвета на ЕС с мотото "Открити за света"

По света
Кипър поема председателството на Съвета на ЕС с мотото "Открити за света"
Кипър поема от днес за втори път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС с намерение да съдейства за промени, насочени към европейска самостоятелност и под мотото "Открити към света".

Председателството започва на фона на остри геополитически сътресения и непредсказуемост, се отбелязва в програмата за предстоящите дейности. Отчита се, че Европа трябва да сътрудничи със своите партньори, когато е възможно, като същевременно действа независимо, когато е необходимо. Според Кипър ЕС трябва да работи за самостоятелност в отбраната, енергетиката и търговията, при конкурентоспособността, в прехода към чиста икономика, в цифровизацията и социалното сближаване.

Никозия ще се стреми към бързо прилагане на решенията, свързани с развитието на европейската отбрана, към укрепване на трансатлантическите отношения и насърчаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО, отбеляза преди дни кипърският президент Никос Христодулидис. Той изрази намерение неговата страна да работи за прилагане на новото европейско законодателство за миграцията и за противодействие на дезинформацията и опитите за външна намеса.

По неговите думи Кипър ще подкрепя разширяването на ЕС и в това отношение Украйна ще заема водещо място. Христодулидис изрази очакване до средата на годината да бъде приета преговорната рамка за разпределението на следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

Програмата на председателството предвижда 382 събития до края на юни, като церемониите по откриването са насрочени за 7 януари в Лефкозия и на 21 януари в Брюксел.

Кипър пое за първи път председателството на Съвета на ЕС през 2012 г. - осем години след като се присъедини към Общността. Четири години по-късно страната се присъедини към еврозоната. Кипър е една от малкото европейски страни извън НАТО и Шенген.

