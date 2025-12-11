Бойко Борисов: Настоях за тази оставка

Изказването на Росен Желязков беше брилянтно. Направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като премиерът Росен Желязков обяви оставката на правителството.

ГЕРБ вкара България в Шенген и за да не ни заличат настоях за тази оставка. Защото аз като имам проблем с децата или с родителите най-лесно е да го набиеш, да го нахокаш и да му кажеш, че то нищо не разбира. Но, когато седнеш и внимателно обясниш - те те разбират. Тези деца на площада - те са нашите деца. Защо им се сърдим, защо им се сърдим, че искат да имат мечти, попита Борисов.

"Площадът им е празник, ако махнем тези с маските".

Поздрави МВР за работата по време на вчерашния протест.

"Аз не намирам нито една грешка във важните неща, които направихме. Рекордни инвестиции, които направихме. Като дойдоха санкциите правителството се справи. Рафинерията работи. Направихме всичко, за да сме брилянтни.

Това е иронията на съдбата - исторически лидерите, които бяха на площада, не са участвали в нито едно важно решение, посочи Борисов.

Заяви, че има една забележка към премиера - "ние не можем да се разсърдим на децата си. С пръст трябва да посочим отговорните - Радев, Василев, Денков".

Борисов заяви, че се гордее с ГЕРБ, защото е запазил добрия тон.