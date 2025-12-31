БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Чете се за: 01:07 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първият метеорен поток за 2026 г. и суперлуна ще се синхронизират в януарското небе

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Запази
Първият метеорен поток за 2026 г. и суперлуна ще се синхронизират в януарското небе
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Първите за 2026 г. суперлуна и метеорен поток ще се синхронизират в януарското небе, но светлината от едното природно явление може да затъмни другото, съобщи Асошиейтед прес.

Метеорният поток Квадрантиди ще достигне своя пик на 2 януари вечерта и на 3 януари сутринта, казват от Американското метеорологично дружество. При тъмно небе наблюдателите обикновено виждат около 25 метеора на час, но този път вероятно ще са по-малко от 10 на час поради светлината от суперлуната в събота.

"Най-големият враг на насладата от метеорен поток е пълната луна", каза Майк Шанахан, директор на планетариума в центъра "Либърти сайънс" в Ню Джърси.

Метеорният поток е светлинно явление, причинено от малки частици, които навлизат в земната атмосфера. Повечето от тях не са по-големи от песъчинки. Те са получени от разрушаването на комети, породили куп метеорни тела - ледени и прахови частици, въртящи се по предишните им орбити.

Произходът на Квадрантидите остава загадка за астрономите, но се смята, че е свързан с астероида 2003 EH1. Това прави звездопада необичаен, тъй като повечето метеорни потоци произхождат от комети.

Суперлуната не е по-голяма, но може да изглежда така, въпреки че според учените разликата е едва забележима. По-лесно е да се открие промяната в яркостта - суперлуната може да бъде с 30% по-ярка от средната осветеност на естествения ни спътник.

Суперлуните са видими при ясно небе навсякъде, където е нощ. Квадрантидите, от друга страна, се виждат главно от Северното полукълбо. И двете могат да се наблюдават без специално оборудване, отбелязва Асошиейтед прес.

Най-доброто време за наблюдение на "падащи звезди" е в ранните часове преди зазоряване, когато Луната е ниско в небето. Конкуриращите се източници на светлина - естествена или изкуствена, са основните пречки за добра видимост.

Следващият метеорен поток - Лиридите, ще достигне своя максимум през април.

По-скоро популярен, отколкото научен термин, „суперлуна“ се появява, когато пълната лунна фаза се синхронизира с особено близко движение около Земята. Това се случва три или четири пъти годишно последователно, като се има предвид постоянно изместващата се овална орбита на Луната. Събитието в събота вечерта слага край на четиримесечна поредица, започнала през октомври. До края на 2026 г. няма да има друга суперлуна, отбелязва Асошиейтед прес.

# суперлуна #метеоритен поток

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Внимание - грип: Как да се предпазим?
3
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
4
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
5
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
6
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Любопитно

Чипровският килим – вековен занаят на ръба на изчезването
Чипровският килим – вековен занаят на ръба на изчезването
Всенародно веселие ви очаква в новогодишната нощ по БНТ Всенародно веселие ви очаква в новогодишната нощ по БНТ
Чете се за: 03:12 мин.
Да колекционираш марки - голямата страст на Михаил Миков Да колекционираш марки - голямата страст на Михаил Миков
Чете се за: 00:55 мин.
Със ски по Етна: Атрактивна разходка по вулканичните хълмове Със ски по Етна: Атрактивна разходка по вулканичните хълмове
Чете се за: 00:55 мин.
Коледен блясък: Майстори от Белослав извайват стъклени играчки за елха Коледен блясък: Майстори от Белослав извайват стъклени играчки за елха
Чете се за: 05:32 мин.
Над 16 000 нови растителни и животински вида откриват учените всяка година Над 16 000 нови растителни и животински вида откриват учените всяка година
Чете се за: 05:02 мин.

Водещи новини

На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания на банковите услуги
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт "Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Часове до влизането на еврото: Открит урок в немската гимназия в Русе Часове до влизането на еврото: Открит урок в немската гимназия в Русе
Чете се за: 03:00 мин.
България и еврото
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Нова година без заря – как да празнуваме безопасно и с мисъл...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Засилени мерки за сигурност в София заради новогодишния концерт
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Войната в Украйна: Атаки с донове срещу Одеса и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Чипровският килим – вековен занаят на ръба на изчезването
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ