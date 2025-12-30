БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Всенародно веселие ви очаква в новогодишната нощ по БНТ

Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Спектакълът започва на 31 декември от 20:30 ч

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
„Сватбарски мераци“, „Евро Кабаре“ и „Новите години на БНТ“ – трилогия на Всенародното веселие ви очаква в новогодишната нощ по БНТ.

Утре вечер ще може да се насладите на много пъстра музикална програма, в която ще вземат участие някои от най-обичаните ни актьори и изпълнители. Началото е точно в 20:30 ч.

Пищен спектакъл в три части, който няма да ви позволи да откъснете очи от телевизора в новогодишната нощ.

Николина Чакърдъкова:
БНТ винаги прави невероятни програми за Нова година и винаги е била лидер в гледаемостта с тези красиви, хубави фолклорни програми, които излъчва на Нова година.

Гуна Иванова:
Много отдавна се готвим, готвим и тоалетите, готвим и репертоара, готвим и емоцията, и представянето.

Димитър Шарков, режисьор на новогодишната програма:
Тази година новогодишната програма ще спази традициите на БНТ, а те са дълги и успешни. Ние ще представим 3 спектакъла. Държа да подчертая, че това са наистина спектакли, където музиката, словото, танцът, забавлението са вплетени в едно. (пресечка)

Валя Гиздарска, директор "Програмно съдържание" в БНТ:
Каним ви на една луда българска сватба, където заедно можем да видим Николина Чакърдъкова и Гуна Иванова, Глория и Десислава, най-големите имена във фолклора. Втората част, която Шарков е измислил - Евро Кабаре е едно намигване към това, което ни очкава другата година. Вие виждате декора - мисля, че ще се забавляваме заедно.

Руслан Мъйнов:
Зрителите на БНТ да очакват свежо, весело, цветно, красиво, мозаечно настроение. Ще има едно кабаре, което пеем песни, аз в случая специално ще изпея една китка от италиански песни, едни от най-популярните.

Очаква ви и вълнуващо пътуване из новогодишните програми на БНТ. В третата част ще се насладите на сцени от Златния фонд, вплетени с нови скечове, с изпълнения на стари евъргрийни, с днешни популярни изпълнения на музиканти, артисти и танцьори.

Любо Киров:
За поредна година с удоволствие съм част от програмата. Освен, че за мен е чест, че съм един от всички популярни изпълнители, които се появяват тук, искам да ви кажа, че това е една от най-забавните програми, не само като музика, но и като визия.

Спектакълът започва на 31 декември от 20:30 ч. и зрителите ще могат да му се наслаждават чак до 1:00 ч. в новогодишната нощ.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

В последните часове на годината изберете БНТ - има защо!

#програма #новогодишна нощ #БНТ

